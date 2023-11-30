Мосбиржа включит в основные индексы акции "Совкомфлота", "Мечела", "Самолета" и "Мосэнерго"

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Московская биржа с 22 декабря включит в базу расчета своего индекса и индекса РТС обыкновенные акции ПАО "Совкомфлот", ПАО "ГК Самолет", ПАО "Мосэнерго", а также обыкновенные и привилегированные акции ПАО "Мечел", говорится в сообщении торговой площадки.

В базу расчета индекса голубых фишек войдут обыкновенные акции ПАО "НЛМК", тогда как обыкновенные акции ПАО "МТС" покинут индекс.

В базу расчета индекса средней и малой капитализации войдут обыкновенные акции ПАО "Московский кредитный банк".

Обыкновенные акции ПАО "Группа Астра" и обыкновенные акции ПАО "ЭЙЧ ЭФ ДЖИ" будут включены в базу расчета индекса акций широкого рынка, при этом обыкновенные акции ПАО "Россети Северо-Запад" и депозитарные расписки иностранного эмитента на акции O'KEY Group S.A. будут исключены из индекса.

Обыкновенные акции "Группы Астра" также войдут в отраслевой индекс информационных технологий.

Отраслевой индекс потребительского сектора изменится за счет включения обыкновенных акций ПАО "ЭЙЧ ЭФ ДЖИ" и исключения депозитарных расписок на акции O'KEY Group S.A.

Обыкновенные акции ПАО "Россети Северо-Запад" покинут отраслевой индекс электроэнергетики.

В лист ожидания на включение в базу расчета индекса Мосбиржи и индекса РТС войдут обыкновенные акции ПАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА", обыкновенные акции банка "Санкт-Петербург", обыкновенные акции ПАО "Группа Ренессанс Страхование" и обыкновенные акции МКПАО "Лента".

Обыкновенные акции ПАО "Магнит" остаются в листе ожидания на исключение из базы расчета индекса Мосбиржи и индекса РТС.