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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:27

Акции Tata Technologies подскочили в 2,8 раза на дебютных торгах после IPO

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU -Цена бумаг индийской инжиниринговой компании Tata Technologies взлетела на 180% в первый день торгов после первичного размещения на Национальной фондовой бирже в Мумбаи, пишет Financial Times.

Котировки в ходе торгов поднимались до 1400 рупий за акцию при цене размещения в 500 рупий.

В рамках IPO компания привлекла около $360 млн, её стоимость была оценена в 202,8 млрд рупий ($2,4 млрд), а спрос на её бумаги превысил предложение почти в 70 раз.

Tata Technologies в финполугодии, завершившемся 30 сентября, увеличила чистую прибыль на 36% в годовом сравнении, до 3,52 млрд рупий, а выручка компании повысилась на треть.

Размещение акций Tata Technologies стало первым IPO компании из группы Tata почти за два десятилетия. В группу входят 17 котирующихся на бирже компаний, от сталелитейной Tata Steel и автопроизводителя Tata Motors до оператора отелей The Indian Hotels Company и производителя кофе Tata Coffee.

С начала года в Индии состоялось рекордное число первичных размещений акций - 196.

Tata Technologies
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