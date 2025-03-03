Индийская Tata Capital намерена привлечь до $2 млрд от IPO

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Tata Capital, финансовое подразделение индийской Tata Group, планирует привлечь до $2 млрд от первичного размещения бумаг, сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

Оценка стоимости всей компании может составить до $11 млрд, а само размещение может стать крупнейшим в Индии в текущем году.

На прошлой неделе стало известно, что Tata Capital намерена разместить новые акции номиналом 10 рупий ($0,11) каждая (общая сумма - 230 млн рупий). Кроме того, совет директоров Tata Capital утвердил выпуск прав (rights issue) для существующих акционеров на покупку акций на сумму 15,04 млрд рупий.

Tata Capital станет первой более чем за 15 месяцев компанией Tata Group, вышедшей на биржу. В ноябре 2023 года IPO провела Tata Technologies.

Резервный банк Индии недавно включил Tata Capital в список небанковских финансовых компаний верхнего уровня. Для соответствия требованиям центрального банка ей необходимо провести листинг к сентябрю.