Участники COP28 создадут фонд поддержки бедных стран, страдающих от изменений климата

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Участники конференции COP28 в Дубае договорились учредить фонд, который поможет компенсировать наиболее бедным странам мира экономический ущерб от изменения климата, пишет Guardian. Издание назвало эту договоренность значимым достижением.

Принимающие конференцию ОАЭ и Германии пообещали по $100 млн в фонд, объем которого должен быть привязан к росту затрат, вызванных стихийными катастрофами и такими усугубляющимися явлениями, как повышение уровня Мирового океана, закисление океанов и таяние ледников".

Присутствующая на конференции министр развития Германии Свенья Шульце призвала все желающие страны внести вклад в этот фонд. Его первоначальный объем - около $300 млн, включая $75 млн от Великобритании, $24,5 млн от США и $10 млн от Японии. При этом, несмотря на решение сформировать фонд, стороны еще не согласовали всю необходимую документацию - процесс должен подойти к концу вместе с конференцией 12 декабря.

Guardian напоминает, что размер ущерба для развивающихся стран от климатических проблем оценивают в $400 млрд ежегодно, причем эта сумма, возможно, будет лишь расти.

Ожидается, что 1 и 2 декабря мировые лидеры, участвующие в конференции, объявят о взносах из стран в фонд. 1 декабря на COP28 ожидается прибытие более 160 глав государств. В частности, должны быть президент ОАЭ Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян, премьер Британии Риши Сунак, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, премьер Индии Нарендра Моди, генсек ООН Антониу Гутерриш. Президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин участвовать в конференции не будут.

По замыслу авторов проекта, структура будет действовать под эгидой Всемирного банка; распорядители фонда будут осуществлять платежи развивающимся странам. Средства будут поступать от богатых индустриальных стран, растущих экономик, производителей ископаемого топлива - от КНР, ОАЭ, государств Персидского залива.

"Создание фонда - это историческое, давшееся с трудом соглашение. Оно демонстрирует признание того, что такой ущерб - это не далекий риск, это часть жизни почти половины населения мира", - заявил Guardian советник премьер-министра Барбадоса Авинаш Персауд.

Однако наблюдатели отмечали, что в резолюции по поводу фонда не упомянуты ни его конечные масштабы, ни детали пополнения его средствами, и это вызывает вопросы об эффективности фонда в долгосрочной перспективе.

На открытии конференции COP28 ее председатель Султан Ахмед аль-Джабер призвал нефтяные компании к сотрудничеству в борьбе против изменения климата. Выступавший после него исполнительный секретарь Рамочной конвенции ООН по вопросам изменения климата (РКИК ООН) Саймон Стил заявил, что необходимо быть более решительными. Он отметил, что примерно через шесть лет Земля, согласно прогнозам, не сможет справляться с вредными выбросами, и общемировая температура планеты поднимется выше, чем на 1,5 градуса по Цельсию - лимит, который страны договорились не превышать в Парижском соглашении 2015 года.