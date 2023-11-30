ВВП Латвии в III квартале снизился на 0,7%

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Экономика Латвии за январь-сентябрь 2023 года в сравнительных ценах сократилась на 0,6% к годовом измерении, в том числе в июле-сентябре - на 0,7%, сообщило Центральное статистическое управление.

В третьем квартале по сравнению с предыдущим кварталом, согласно сезонно и календарно скорректированным данным, ВВП Латвии вырос на 0,2%.

В фактических ценах экономика страны показала рост на 5,5% - до 29,9 млрд евро (в третьем квартале - 10,577 млрд евро).

За три месяца в сельском хозяйстве отмечено снижение на 9,4%, на что повлиял спад в растениеводстве на 11,2%. Также сокращение на 13,8% продемонстрировала лесная отрасль.

Длительный период спада (пятый квартал подряд) наблюдается в обрабатывающей промышленности, объем производства снизился в июле-сентябре на 6,3%. Рост отмечен только в производстве продуктов питания (на 2,2%), электрического оборудования (на 1,3%), компьютеров, электронного и оптического оборудования (на 8,1%).

Сокращение зафиксировано в электро- и газоснабжении, теплоснабжении и кондиционировании воздуха (на 3,1%), а также в добывающей промышленности и разработке карьеров (на 24,7%).

Наибольшее положительное влияние на общую динамику оказал существенный прирост в строительной отрасли (на 16,1%). В торговле констатируется снижение на 3,6%, на что повлияло падение оптовых продаж на 5,9% и розничных на 3,9%.

На отрасль транспорта и хранения (сокращение на 9,8%) негативно повлияли показатели наземного и трубопроводного транспорта (снижение на 4,5%), водного транспорта (на 20,3%), сферы хранения и вспомогательной транспортной деятельности (на 18,6%), почтовой и курьерской служб (на 9,5%).

На снижение в финансовой и страховой отраслях на 14,9% повлияло падение в сфере финансовых услуг на 23,2%.

В третьем квартале по сравнению с аналогичным периодом прошлого года общие расходы домохозяйств сократились на 1,3%. Расходы на продукты питания уменьшились на 2,1%, на жилье, воду, электроэнергию, газ - на 3,4%. При этом население потратило на транспорт на 4,6% больше.

Объемы экспорта товаров и услуг снизились на 11,8%. Основными экспортными товарами были древесина и изделия из нее, кроме мебели, электроприборы и электрооборудование, основными экспортируемыми услугами были транспортные и компьютерные.

Импорт сократился на 8,3%. В основном импортировались минеральные продукты, электроприборы и электрооборудование, наземные транспортные средства. Важнейшими импортными услугами были транспортные.