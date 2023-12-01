МосБиржа сообщила о графике работы в новогодние праздники

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Московская биржа в период новогодних праздников будет проводить торги 3-5 января, а также 8 января, говорится в сообщении торговой площадки.

В эти дни торги на рынках акций и облигаций, на рынках депозитов и кредитов, на срочном рынке будут проводиться в обычном режиме.

На валютном рынке и рынке драгоценных металлов торги будут осуществляться по всем инструментам, за исключением сделок с датой исполнения обязательств в день заключения сделок (сделок с расчетами "TODAY") и сделок своп, дата исполнения обязательств по первым частям которых приходится на день заключения данных сделок своп.

29 декабря 2023 года торги на всех рынках биржи проводятся по стандартному расписанию, включая утренние торги на валютном и срочном рынках, вечерние сессии на рынках акций, облигаций и срочном рынке.

Биржа отмечает, что 30 и 31 декабря 2023 года, 1-2 января, а также 6-7 января 2024 года торги проводиться не будут.

С 9 января торги на рынках МосБиржи осуществляются по стандартному графику.