Экономика Ирландии в III квартале вошла в рецессию

В правительстве снижение ВВП объяснили в том числе спадом спроса на лекарства от COVID-19

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - ВВП Ирландии в третьем квартале 2023 снизился на 1,9% относительно предыдущих трех месяцев, по данным Центрального статистического управления (CSO) страны. Об этом сообщает сайт правительства страны.

По словам министра финансов Майкла Макграта, снижение не в последнюю очередь обусловлено продолжающимся уменьшением спроса на фармацевтическую продукцию, связанную с COVID-19.

Во втором квартале ВВП опустился на пересмотренные 0,4% (ранее сообщалось о росте на 0,5%). Таким образом, экономика страны вошла в рецессию. Ее сокращение длится уже четыре квартала подряд.

Снижение экономики в июле-сентябре относительно аналогичного периода прошлого года составило 5,8% - максимум с третьего квартала 2009 года. Во втором квартале текущего года был зафиксирован спад на 0,3%.