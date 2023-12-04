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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:28

Финансирование производства картофеля и овощей в 2023 г. сокращено на 342 млн рублей

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Финансирование производства картофеля и овощей в 2023 году будет сокращено на 342 млн рублей по сравнению с предусмотренными 5 млрд рублей.

Согласно распоряжению правительства (подписано 30 ноября 2023 года), утвердившему изменения в распределении субсидий на 2023 год на стимулирование увеличения производства картофеля и овощей, их общая сумма составляет 4,658 млрд рублей. Ранее была утверждена и распределена сумма в 5 млрд рублей.

В частности, субсидии для Астраханской области сокращены до 407,5 млн рублей с 461,8 млн рублей, Брянской области – до 229,9 млн с 274,4 млн рублей, Липецкой – до 196 млн с 220,8 млн рублей, Тульской – до 116,7 млн со 138,9 млн рублей. Объем субсидирования картофелеводов и овощеводов Краснодарского края не изменился – 279,5 млн рублей, Волгоградской области – увеличился до 311,2 млн с 309,9 млн рублей.

Реализация федерального проекта "Развитие овощеводства и картофелеводства" началась в АПК РФ в этом году. Он предусматривает рост производства картофеля в организованном секторе РФ к 2030 году по сравнению с 2020 годом на 20% до 8,15 млн тонн, овощей открытого грунта – на 18,9% до 6,45 млн тонн. К 2025 году рост производства картофеля прогнозируется в 15% до 7,83 млн тонн, овощей открытого грунта – 15,5% до 6,27 млн тонн. Производство тепличных овощей к 2025 году должно вырасти на 14% до 1,56 млн тонн, к 2030 году – на 38% почти до 1,9 млн тонн.

В 2024 и 2025 годах на финансирование проекта предусмотрено по 5 млрд рублей.

По данным Росстата, в 2022 году в организованном секторе было накопано 4,3 млн тонн картофеля против 4,1 млн тонн в 2021 году, собрано 3,84 млн тонн овощей против 3,83 млн тонн. Всего в хозяйствах всех категорий урожай картофеля составил 18,6 млн тонн против 17,9 млн тонн, овощей – 12,96 млн тонн против 13,03 млн тонн соответственно.

Правительство РФ
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