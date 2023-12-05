Льготы по налогу на прибыль для производителей радиоэлектроники в РФ могут стать бессрочными

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Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Власти России проработают вопрос о предоставлении налоговых льгот производителям радиоэлектроники на бессрочной основе. Внесение соответствующих изменений в законодательство включено в проект плана законопроектной деятельности правительства РФ на 2024 год (с копией документа ознакомился "Интерфакс").

Текущая редакция 323-го федерального закона от 14 июля 2022 года (вносит изменения во вторую часть Налогового кодекса РФ) предусматривает предоставление налоговых льгот работающим в радиоэлектронной промышленности предприятиям до 31 декабря 2024 года включительно.

Пониженная ставка по налогу на прибыль - это 3% при отчислениях в федеральный бюджет и 0% при отчислениях в региональный, - установлена для компаний, включенных в реестр организаций, осуществляющих деятельность в сфере радиоэлектронной промышленности (проектирование и разработку электронной компонентной базы, сложнофункциональных блоков, непосредственно радиоэлектронной продукции, а также разработку программного обеспечения для радиоэлектроники и другие операции).

Курирующий радиоэлектронику Минпромторг считает, что международные санкции продолжают оказывать существенное негативное воздействие на отрасль. В связи с чем предлагается "признать утратившими силу положения, предусматривающие временные ограничения (до 31 декабря 2024 года включительно), для возможности бессрочного применения организациями", работающими в сфере радиоэлектронной промышленности, льгот в виде пониженных ставок по налогу на прибыль, говорится в пояснительной записке министерства.

Как отмечают в Минпромторге, продление налоговой льготы позволит компаниям получить дополнительный инвестиционный ресурс и будет способствовать модернизации производства отечественной электронной компонентной базы (ЭКБ) и радиоэлектроники.

В ноябре о планах продлить налоговые льготы для радиоэлектронной отрасли говорил замминистра промышленности и торговли РФ Василий Шпак. Он отмечал, что меры показали свою высокую эффективность, и приводил данные, согласно которым в 2022 году налоговыми льготами на прибыль воспользовались 169 организаций почти на 9 млрд рублей. Еще 179 организаций получили льготу по страховым взносам более чем на 6 млрд рублей (ставка страховых взносов для IT-предприятий и производителей радиоэлектроники снижена в РФ до 7,6% с 14%, эта мера изначально действует на бессрочной основе).