Налоговые льготы для предприятий радиоэлектроники продлят на 2025 год

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Минпромторг планирует продлить на 2025 год срок действия налоговых льгот для предприятий радиоэлектроники, заявил журналистам замглавы министерства Василий Шпак.

"Сейчас с коллегами из других органов федеральной власти работаем над тем, чтобы продлить эти льготы, - сказал он. - Решение будем принимать уже в следующем году".

По оценке замминистра, эти меры показали свою высокую эффективность. Ссылаясь на данные ФНС, он сообщил, что в 2022 году налоговыми льготами на прибыль воспользовались 169 организаций почти на 9 млрд рублей, и 179 организаций - на страховые взносы более чем на 6 млрд рублей.

"Сейчас смотрим в отношении тех направлений деятельности наших радиоэлектронных предприятий, которыми могли бы расширить действующее постановление", - добавил Шпак.

Речь идет о льготах для предприятий радиоэлектроники, на которые был распространен комплекс мер поддержки IT-отрасли. Для таких предприятий ставка страховых взносов была снижена до 7,6% с 14%, налог на прибыль - до 3% с 20%).

Эти льготы распространяются на компании и предприятия (преимущественно - дизайн-центры - ИФ), оказывающие услуги в области радиоэлектроники. Это, в частности, проектирование и разработка электронной компонентной базы и (или) ее составных частей; проектирование и разработка электронной компонентной базы и (или) ее составных частей; проектирование и разработка сложнофункциональных блоков; проектирование и разработка технологий электронной компонентной базы и электронной (радиоэлектронной) продукции; разработка программного обеспечения для электронной компонентной базы и электронной (радиоэлектронной) продукции и (или) ее составных частей и другие операции.

Информация о таких компаниях вносится в соответствующий реестр, за ведение которого отвечает Минпромторг.

"Льготы позволят снизить издержки дизайн-центров, повысить их конкурентоспособность на глобальном рынке, что в конечном итоге должно помочь России уйти от существующей зависимости от импортных средств производства и электронной компонентной базы", - сообщала в январе 2021 года пресс-служба правительства о принятии соответствующего постановления.

С 1 января 2021 года в России вступил в силу пакет мер поддержки для IT-сектора (налоговый маневр). Маневр предусматривает установление ставки по налогу на прибыль в размере 3% (в части, подлежащей перечислению в федеральный бюджет) и нулевую ставку в части, подлежащей перечислению в региональные бюджеты. Кроме того, для IT-компаний (разработчиков программного обеспечения - ИФ) на бессрочный период были установлены пониженные тарифы страховых взносов в совокупном размере 7,6%.