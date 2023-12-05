РФ за 10 месяцев вышла на рекордное производство гречки и риса

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Крупяная промышленность РФ в этом году вышла на рекордное производство гречки и риса.

Как сообщила "Интерфаксу" заместитель гендиректора Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Ирина Глазунова, производство круп в РФ за 10 месяцев этого года составило 1,486 млн тонн против 1,439 млн тонн годом ранее. В том числе риса было выработано 475 тыс. тонн против 450 тыс. тонн, гречки - 436 тыс. тонн против 409 тыс. тонн соответственно.

"Таким образом, производство круп в целом оказалось самым высоким с конца 90-х годов, гречки и риса – рекордным", - сказала она.

В октябре производство круп выросло до 195,98 тыс. тонн со 192,3 тыс. тонн за аналогичный месяц прошлого года. Причем наибольший прирост произошел за счет риса, производство которого составило 70,3 тыс. тонн (на 8,9 тыс. тонн больше) и оказалось самым высоким с декабря 2010 года, когда выработка была на уровне 81 тыс. тонн. Гречки было произведено меньше, чем в октябре 2022 года, – 56,2 тыс. тонн против 61,3 тыс. тонн, но больше, чем в том же месяце 2021 года.

Как заявила Глазунова, в октябре производство круп традиционно оказывается наиболее высоким по сравнению с другими месяцами. "Лишь в отдельные годы выработка в декабре превышала октябрьские показатели, последний раз это было в 2009 и 2014 годах, - сказала она. - В октябре большинство крупозаводов возобновляет производство после остановки на плановый ремонт. В этот период уборка зерновых и крупяных культур в большинстве регионов завершается. Зерно в середине осени, как правило, находится на сезонно невысоких ценовых позициях, что способствует его активной закупке и переработке".

Глазунова также сообщила, что активно растет в этом году и производство овсяной крупы. За 10 месяцев оно составило 67,5 тыс. тонн против 54,6 тыс. тонн год назад. Выработка кукурузной крупы выросла до 72 тыс. тонн против 71,1 тыс. тонн соответственно. В то же время производство пшена снизилось до 82,9 тыс. с 85,8 тыс. тонн, манки - до 79,7 тыс. с 85,2 тыс. тонн, перловки - до 69 тыс. с 75 тыс. тонн, ячневой крупы - до 42,8 тыс. с 46,3 тыс. тонн.