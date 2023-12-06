РЖД и "Транснефть" договорились упростить вынос пересекающихся коммуникаций

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - ОАО "Российские железные дороги" и ПАО "Транснефть" заключили соглашение о порядке взаимодействия подразделений компаний при строительстве и реконструкции объектов инфраструктуры ж/д и трубопроводного транспорта в случаях их пересечения, сообщают РЖД.

Документ стал продолжением уже действующего соглашения, которое стороны подписали в 2020 году.

В актуализированной версии появились дополнения, которые помогут оперативнее утверждать рабочую и проектную документацию, а срок рассмотрения заявки значительно сократится.

Еще одним нововведением стала независимая оценка стоимости работ по выносу коммуникаций, отмечают в компании.

"Такой формат показал свою результативность, когда РЖД взаимодействовали с "Газпромом", "Россетями" во время строительства МЦД. Сейчас, например, мы используем эту практику при строительстве обхода Саратовского узла", - отметили в РЖД.