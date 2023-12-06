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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:33

Рынок акций РФ в среду упал ниже 3080п по индексу МосБиржи

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ в среду продолжил снижение под давлением продаж из-за слабости нефти (Brent упала к $75 за баррель), индекс МосБиржи упал ниже 3080 пунктов, обновив минимум с конца сентября, невзирая на позитивные сигналы с внешних фондовых площадок и ослабление рубля. Лидерами снижения выступили акции "Сургутнефтегаза" (-5%), а локомотивом отката – бумаги Сбербанка (-2,6%) из-за неизменности дивидендной политики банка, озвученной на Дне инвестора.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3079,5 пункта (-1,6%), индекс РТС - 1045,28 пункта (-2%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 5%.

Доллар к 18:50 по Москве вырос до 92,9 рубля (+0,63 рубля), днем курс поднимался до 93,34 руб./$1.

Подешевели акции "Сургутнефтегаза" (-5% и -2,1% "префы"), ВТБ (-2,9%), Сбербанка (-2,6% и -2,7% "префы"), "РусГидро" (-2,2%), "НЛМК" (-1,9%), расписки TCS Group (-1,8%), бумаги "Татнефти" (-1,7%), "Норникеля" (-1,7%), "Аэрофлота" (-1,6%), "Интер РАО" (-1,6%), "ЛУКОЙЛа" (-1,3%), "Яндекса" (-1,3%), "Северстали" (-1,2%), "МТС" (-1,2%), ПАО "Полюс" (-1,2%), "Русала" (-1,2%), "Газпром нефти" (-1%), "Газпрома" (-0,9%), "АЛРОСА" (-0,8%), "Роснефти" (-0,8%), "Московской биржи" (-0,5%), расписки OZON (-0,4%), акции Polymetal (-0,2%).

Глава Сбербанка Герман Греф в ходе "Дня инвестора" заявил, что Сбербанк согласно новой стратегии развития до 2026 года планирует выплачивать дивиденды на уровне 50% от чистой прибыли.

"Мы должны обеспечить достаточность нашего капитала по нормативу Н20.0 выше 13,3%, и мы должны будем обеспечить высокий уровень выплаты дивидендов - на уровне 50% нашей прибыли. Мы обеспечим развитие нашей экосистемы, рост эффективности и скорости нашей организации", - сказал глава банка.

Также Греф сообщил, что Сбербанк в ближайшие три года планирует показывать рентабельность капитала свыше 22%.

Подорожали в среду акции "Магнита" (+0,4%).

Комментарии аналитиков

Как отмечает инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин, рынок акций РФ в начале торгов поднимался к 3150 пунктам по индексу МосБиржи, но затем откатился ниже 3100 пунктов. Весомый вклад в нисходящее движение внесло снижение тяжеловесных акций Сбербанка. Кроме того, цены на нефть Brent отступили в направлении рубежа $75 за баррель. В этих условиях ослабление рубля служило лишь небольшим утешением для бумаг экспортеров.

Внешний фон, исключая нефтяной рынок, был достаточно позитивным. При этом статистика дня была неоднозначной. Розничные продажи в еврозоне в октябре выросли чуть слабее прогнозов, но выбрались в "плюс" после сентябрьского снижения на 0,3% м/м. Важный статмаркер перед публикацией месячного отчета по рынку труда США - число созданных рабочих мест в частном секторе (ADP) - показал рост хуже прогнозов и показателя предыдущего месяца.

В четверг стартует инвестиционный форум "ВТБ: Россия зовет!". На всеобщем собрании акционеров "Норникеля" будут обсуждаться дивидендные выплаты. "Софтлайн" может объявить итоговую цену размещения акций в рамках SPO. На текущих ценовых уровнях многие ликвидные бумаги становятся привлекательными для покупки, поэтому усиление распродаж маловероятно. Прогноз по индексу МосБиржи на 7 декабря - 3055-3200 пунктов, считает Бахтин.

По словам аналитика Freedom Finance Global Владимира Чернова, рынок акций РФ в среду двигался вниз вслед за нефтью и рублем, а также на фоне ожиданий очередного подъема ставки Банка России на заседании 15 декабря.

Умеренно подросли акции "Магнита" на новостях о начале тестирования формата мини-маркетов "У дома". Также лучше рынка выглядели бумаги некоторых эмитентов второго-третьего эшелона.

В аутсайдерах оказались акции Сбербанка, которые в предыдущие дни активно росли в ожидании заявлений менеджмента в рамках "Дня инвестора". Возможно, по мнению Чернова, инвесторов в среду разочаровало некоторое ухудшение положений в дивидендной политике банка. На выплаты акционерам Сбер, как и ранее, будет направлять 50% прибыли по МСФО, но пороговый ориентир по нормативу достаточности капитала для начисления дивидендов повышен с 12,5% до 13,3%.

Прогноз для индекса МосБиржи на четверг - диапазон 3050-3150 пунктов, полагает Чернов.

Как отмечает ведущий аналитик по глобальным исследованиям "Открытие Инвестиции" Андрей Кочетков, Сбербанк планирует наращивать прибыль и дивиденды в течение ближайших трех лет, однако одним из ключевых негативных моментов является то, что Сбербанк будет соблюдать условие достаточности капитала на уровне 13,3%. Одним из поводов доначисления резервов могут стать изменения в параметрах льготной ипотеки. Соответственно, некоторые излишне оптимистичные ожидания дивидендов за 2023 год могут не оправдаться. Впрочем, принцип выплачивать 50% от прибыли сохраняется, как и повышение выплат относительно объема 2022 года.

Бумаги "Магнита" позитивно отреагировали на запуск очередного формата магазинов, полагает аналитик.

В техническом плане, закрытие индекса МосБиржи ниже 3100 пунктов на дневном графике угрожает снижением до следующего уровня поддержки около 3000 пунктов, а затем и до 2900-2920 пунктов, полагает Кочетков.

Перспективы нефти заметно ухудшились на фоне слабости европейской экономики, о чем говорят показатели деловой активности, а также из-за потери уверенности в экономике Китая. Накануне агентство Moody's ухудшило прогноз по суверенному рейтингу Китая до "негативного". При этом также остаются сомнения, что ОПЕК+ справится с дисциплиной добровольных сокращений, хотя Саудовская Аравия намекает на более долгий период ограничения добычи и дополнительные меры, отмечает Кочетков.

В Азии в среду преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 2%, австралийский ASX Australia - на 1,6%, южнокорейский Kospi - на 0,04%, китайский Shanghai Composite просел на 0,1%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,8%), "плюсуют" Европа (индексы DAX, CAC 40, FTSE растут на 0,7-0,9%) и США (индексы к 18:50 выросли на 0,1-0,2%).

Объем заказов промышленных предприятий Германии в октябре упал на 3,7% по сравнению с предыдущим месяцем, говорится в отчете министерства экономики страны. Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предполагал рост показателя на 0,2%.

В США производительность труда в III квартале выросла на 5,2% при прогнозах роста на 4,9%, а стоимость рабочей силы снизилась на 1,2%, тогда как ожидалось сокращение на 0,9%.

Нефть

На нефтяном рынке вечером в среду цены ускорили снижение, обновляя минимумы с начала июля на фоне неоднозначной статистики по запасам сырья в США.

Стоимость февральских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $75,29 за баррель (-2,5% и -1,1% накануне), январская цена WTI - $70,21 за баррель (-2,9% и -1% во вторник).

По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе сократились на 4,63 млн баррелей (ожидалось снижение на 1,35-4,1 млн), резервы бензина увеличились на 5,42 млн баррелей (ожидался рост на 0,8-1 млн).

Участники рынка и аналитики также высказывают сомнения относительно того, будут ли страны ОПЕК+ соблюдать условия добровольного сокращения добычи нефти на 2,2 млн баррелей в сутки в первом квартале 2024 года.

Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман заявил во вторник, что ограничения на добычу могут быть продлены в случае необходимости.

"Второй эшелон" Мосбиржи

Во "втором эшелоне" на Мосбирже в среду снизились расписки HeadHunter (-9,4%), акции ПАО "Россети Кубань" (-6,5%), ПАО "Нижнекамскшина" (-6%), "Глобалтрак менеджмент" (-6%), ПАО "Яковлев" (-5,7%), ПАО "ЧЗПСН-Профнастил" (-5,6%), ПАО "Звезда" (Санкт-Петербург) (-5,5%).

Выросли "префы" "ТГК-2" (+8,1%), акции "СПБ биржи" (+4,5%), банка "Санкт-Петербург" (+3,7%), ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (+2,6%), ПАО "Левенгук" (+2,3%), "Распадской" (+1,5%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 59,38 млрд рублей (из них 23,19 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 3,48 млрд рублей на бумаги "ЛУКОЙЛа" и 2,5 млрд рублей на акции ВТБ).

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