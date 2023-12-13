ОПЕК повысила оценку производства ЖУВ в РФ в 2023 и 2024 гг. на 10 тыс. б/с

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Добыча жидких углеводородов (нефть и конденсат) в России снизится на 0,4 млн б/с - с 11,03 млн б/с в 2022 году до 10,62 млн б/с в 2023 году, говорится в ежемесячном отчете ОПЕК.

В предыдущем отчете прогнозировалось, что в 2023 году РФ будет производить 10,61 млн б/с, таким образом оценка снижения добычи увеличена на 10 тыс. б/с.

ОПЕК подчеркивает, что прогноз учитывает добровольные обязательства РФ по сокращению поставок нефти на внешние рынки, которые после ноябрьского заседания ОПЕК+ были продлены на первый квартал 2024 года с углублением ограничений до 500 тыс. б/с на этот период.

Согласно отчету, производство ЖУВ в России в октябре выросло к сентябрю на 55 тыс. б/с, до 10,91 млн б/с, из них 9,5 млн б/с - это нефть и 1,4 млн б/с - конденсат. Таким образом, производство нефти в РФ пятый месяц подряд соответствует целевому уровню в рамках добровольных обязательств по снижению на 500 тыс. б/с к уровню февраля, который составлял 9,95 млн б/с.

В 2024 году, ожидает ОПЕК, добыча ЖУВ в России сохранится на уровне 2023 года. Таким образом, прогноз также был повышен на 10 тыс. б/с относительно сделанного в предыдущем месяце - до 10,62 млн б/с.

Эксперты прогнозируют, что кроме увеличения добычи на некоторых месторождениях планируются запуски новых объектов "Роснефти", "Русснефти", "ЛУКОЙЛа", "Газпрома", "Нефтисы" и "ТендерРесурса", однако этот рост будет компенсирован снижением добычи на зрелых месторождениях.