Профицит текущего счета платежного баланса РФ в январе-ноябре упал в 4,4 раза

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Положительное сальдо счета текущих операций платежного баланса РФ в январе-ноябре 2023 года составило $50,5 млрд, что в 4,4 раза меньше, чем за аналогичный период 2022 года ($223,0 млрд). Такая информация содержится в оценке платежного баланса РФ, опубликованной на сайте Банка России.

В ноябре 2023 года профицит текущего счета, по предварительной оценке ЦБ РФ, составил $4,3 млрд после профицита $4,9 млрд в октябре (эта оценка уточнена - в ноябре ЦБ сообщал о профиците $11,2 млрд).

Как отмечается в комментарии ЦБ, снижение оценки экспорта в октябре связано с меньшими физическими объемами экспорта по отдельным товарам согласно фактическим данным таможенной статистики по сравнению с предварительными оценками, основанными на экстраполяции значений предшествующих месяцев.

Положительное сальдо внешней торговли товарами РФ в первые 11 месяцев 2023 года снизилось в 2,7 раза, до $109,0 млрд, по сравнению с $290,4 млрд за аналогичный период 2022 года.

Профицит торгового баланса в ноябре снизился до $8,4 млрд после $9,4 млрд в октябре (предварительно оценивался в $14,3 млрд).

Отрицательное сальдо внешней торговли услугами в январе-ноябре 2023 года составило $29,0 млрд, что на $9,6 млрд, или в 1,5 раза, больше аналогичного показателя 2022 года (-$19,4 млрд).

Банк России отметил, что дефицит баланса внешней торговли услугами расширился за счет снижения объема предоставленных нерезидентам прочих услуг, а также роста импорта услуг по статье "Поездки" (то есть выездного туризма).

В ноябре дефицит внешней торговли услугами снизился до $1,8 млрд после $2,3 млрд в октябре.

По оценке ЦБ, отрицательное сальдо баланса первичных и вторичных доходов в январе-ноябре текущего года уменьшилось на $18,5 млрд, или на 39%, до $29,5 млрд с $48,0 млрд годом ранее. Это сокращение произошло в основном в результате уменьшения объема начисленных российскими компаниями дивидендов в пользу нерезидентов по сравнению с январем-ноябрем 2022 года.

Прирост иностранных активов в январе-ноябре 2023 года оценивается в $40,4 млрд, что меньше на $55,1 млрд, или в 2,4 раза, по сравнению с $95,5 млрд за одиннадцать месяцев 2022 года. Основной вклад, как и в 2022 году, внесли рост прочих инвестиций в форме дебиторской задолженности, в том числе по незавершённым внешнеторговым расчетам, а также прирост прямых инвестиций.

Увеличение внешних обязательств составило $1,0 млрд против снижения на $119,4 млрд в январе-ноябре 2022 года.

Согласно базовому сценарию прогноза ЦБ, обновленному в конце октября, при среднегодовой цене нефти марки Brent $83 за баррель профицит счета текущих операций по итогам 2023 года ожидается в размере $60 млрд, положительное сальдо внешней торговли товарами - $122 млрд, отрицательное сальдо торговли услугами - $31 млрд, отрицательное сальдо баланса первичных и вторичных доходов - также $31 млрд.