Профицит текущего счета платежного баланса РФ в январе-феврале вырос на 14%

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Положительное сальдо счета текущих операций платежного баланса РФ в январе-феврале 2024 года составило $9,7 млрд, что на 14% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, когда оно равнялось $8,5 млрд. Такая информация содержится в оценке платежного баланса РФ, опубликованной на сайте Банка России.

В феврале 2024 года профицит сальдо счета текущих операций составил $5,2 млрд, что на 16% больше, чем в январе ($4,5 млрд, эта оценка уточнена - в феврале ЦБ сообщал о профиците в $6,4 млрд). Февральский показатель этого года в 1,7 раза выше показателя февраля прошлого года ($3,0 млрд).

Как отмечается в комментарии ЦБ, рост положительного сальдо счета текущих операций в феврале по сравнению с январем 2024 года был обусловлен преимущественно расширением профицита торгового баланса за счет увеличения стоимостного объема экспорта товаров.

Положительное сальдо внешней торговли товарами РФ в первые два месяца 2024 года снизилось на 4%, до $17,0 млрд, по сравнению с $17,7 млрд за аналогичный период 2023 года.

Профицит торгового баланса в феврале вырос на 17% - до $9,1 млрд после $7,8 млрд в январе. Показатель увеличился на 11% по сравнению с февралем 2023 года ($8,2 млрд).

Экспорт РФ в январе-феврале 2024 года снизился по сравнению с аналогичным периодом 2023 года на 5% - до $60,8 млрд с $64,3 млрд, импорт - на 6%, до $43,8 млрд с $46,6 млрд.

Экспорт в феврале 2024 года предварительно оценивается в $31,9 млрд, что на 10% больше, чем в январе ($28,9 млрд), и на 4% больше по сравнению с февралем 2023 года ($30,7 млрд).

Импорт в феврале составил $22,8 млрд, это на 9% выше январского показателя ($21,0 млрд) и на 1% показателя февраля 2023 года ($22,5 млрд).

Отрицательное сальдо внешней торговли услугами в январе-феврале 2024 года составило $3,3 млрд, что на $1,2 млрд, или на 27%, меньше аналогичного показателя 2023 года (-$4,5 млрд). Банк России отметил, что дефицит баланса внешней торговли услугами снизился главным образом за счет сокращения импорта услуг (до $9,5 млрд против $10,9 млрд).

В феврале дефицит внешней торговли услугами снизился до $1,4 млрд с $1,9 млрд в январе.

По оценке ЦБ, отрицательное сальдо баланса первичных и вторичных доходов в январе-феврале текущего года уменьшилось до $4,0 млрд с $4,7 млрд годом ранее, сказалось уменьшение суммы выплаченных личных трансфертов.

Прирост иностранных активов в январе-феврале 2024 года оценивается в $10,0 млрд, что больше на $2,1 млрд по сравнению с $7,9 млрд за два месяца 2023 года. Как пояснил ЦБ, это произошло в том числе в связи с продолжающимся удлинением сроков расчетов по внешнеэкономической деятельности.

Внешние обязательства экономики в январе-феврале 2024 года сократились на $1,0 млрд против снижения на $4,4 млрд за первые два месяца 2023 года.

Международные резервы сократились на $2,9 млрд, в том числе в феврале на $2,0 млрд в связи с проведением операций на внутреннем валютном рынке в рамках бюджетного правила.

Согласно базовому сценарию прогноза ЦБ, обновленному в феврале, при среднегодовой цене нефти марки Brent $80 за баррель профицит счета текущих операций по итогам 2024 года ожидается в размере $42 млрд, положительное сальдо внешней торговли товарами - $115 млрд, отрицательное сальдо торговли услугами - $31 млрд, отрицательное сальдо баланса первичных и вторичных доходов - $42 млрд.