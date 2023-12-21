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Национальный ESG Альянс представил цифровую версию Атласа экосистемы ESG

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Национальный ESG альянс представил цифровой "Атлас экосистемы ESG", описывающий все элементы российской инфраструктуры устойчивого развития.

"Готовность участников экосистемы ESG к работе по постоянному обновлению данных в Атласе, а также к созданию новых разделов и статей позволит обеспечить его актуальность в долгосрочной перспективе. Кроме того, по предложению представителей ВУЗов совместно с ними мы будем продвигать Атлас в студенческой аудитории. Это позволит обеспечить студентов профильных специальностей наиболее актуальными знаниями, которые верифицированы ведущими экспертами сферы устойчивого развития", - сказал "Интерфаксу" генеральный директор Национального ESG Альянса Андрей Шаронов.

Атлас, доступный по адресу atlas.esg-a.ru, включает в себя более 30 разделов, которые описывают роли в ESG экосистеме регуляторов, разработчиков стандартов и таксономий, агрегаторов и профессиональных пользователей нефинансовых данных, создателей сервисов и авторов различных проектов в этой сфере.
Атлас создан методом краудсорсинга, контрибьюторами Атласа выступили свыше 120 экспертов. Каждый раздел прошел двойную валидацию.

По словам Шаронова, интерес профессионального сообщества к Атласу уже превзошел ожидания: представители бизнеса, консалтинговых агентств, государственных структур, академического сообщества подтвердили практическую ценность и удобство созданной базы знаний, прозвучало множество идей дальнейшего развития продукта.

"Фрагментарные представления о составе и инфраструктуре ESG экосистемы зачастую приводят к появлению дублирующих или разнонаправленных инициатив, рассогласованности действий и утрате возможностей для синергии, - сказал "Интерфаксу" руководитель проекта, амбассадор ESG Альянса Иван Тополя. – Атлас позволит повысить осведомленность бизнеса, общественности, экспертов о ESG инфраструктуре и, как мы рассчитываем, откроет возможности для новых коллабораций".

ESG Андрей Шаронов Национальный ESG Альянс
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