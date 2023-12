Bloomberg сообщил о скором закрытии проекта Hyperloop One

Компании так и не удалось получить заказ на реально работающую систему по сверхскоростной перевозке пассажиров через туннели

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Компания Hyperloop One, которая разрабатывала технологию скоростного перемещения пассажирских вакуумных поездов по туннелям, близка к закрытию, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, информированные о происходящем.

Агентство отмечает, что компании так и не удалось получить заказ на реально работающую систему.

По сведениям одного из них, компания уволила почти всех сотрудников и пытается продать оставшиеся активы, в том числе тестовый туннель и технику. В начале 2022 года в компании работало больше 200 человек, напоминает агентство. Офис компании в Лос-Анджелесе закрылся. Оставшимся в компании сотрудникам сообщили, что они будут уволены 31 декабря.

Оставшиеся у Hyperloop объекты права интеллектуальной собственности перейдут к мажоритарному акционеру компании и инвестору - транснациональной логистической компании DP World, базирующейся в Дубае, сообщил один из собеседников агентства.

В апреле 2023 года Hyperloop One слилась с фирмой-пустышкой, балансовая стоимость акций Hyperloop большинства классов была снижена до нуля, и акционеры компании-"пустышки" стали единственными владельцами Hyperloop, говорится в документе, который есть в распоряжении Bloomberg. На всеобщем собрании коллектива сотрудникам сказали, что за сделкой стоит DP World, сказал один из источников агентства.

В DP World от комментариев отказались. СЕО Hyperloop One Раджа Нарайянан не ответил на запрос о комментарии.

По данным Bloomberg, с момента создания Hyperloop One привлекла более $450 млн. Среди инвесторов компании был Ричард Брэнсон, некоторое время компания в связи с этим называлась Virgin Hyperloop One. Virgin забрала у компании свой бренд после того, как проект решил переориентироваться на перевозки грузов, а не пассажиров. Также среди инвесторов Hyperloop One были братья Зиявудин и Магомед Магомедовы.

Проект Hyperloop представлен Илоном Маском в 2013 году, транспортная система создавалась по одной из идей Маска, в разработке технологии участвовала его компания SpaceX. Предполагалось, что транспортная система будет перемещать пассажирские капсулы небольших размеров внутри трубы, где поддерживается давление в одну тысячную от атмосферного. Из-за чрезвычайно низкого аэродинамического сопротивления внутри Hyperloop скорость движения поезда теоретически может составить до 1,2 тысячи км/ч.