Капсулы Hyperloop впервые испытали с людьми

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Virgin сообщила о первых успешных испытаниях запуска капсулы с пассажирами в вакуумной трубе. Два сотрудника компании Джош Гигель и Сара Лучиан проделали в экспериментальном треке путь длиной 500 метров за 15 секунд, их капсула разогналась до 172 км в час и плавно затормозила.

Испытания прошли 8 ноября в трубе DevLoop диаметром 3,3 метра в пустынной местности. Пассажиров, на которых была обычная одежда и не было масок, поместили в двухместную капсулу XP-2, созданную специально для этих испытаний компаниями Bjarke Ingels Group (BIG) и Kilo Design. Целью эксперимента было доказать, что система безопасна для людей.

Гигель - со-основатель проекта и главный технологический директор компании. Он назвал испытания "гигантским шагом к достижению конечной мечты". Лучиан - директор по вопросам пассажиров, после эксперимента она сказала BBC News, что испытала бодрость и радость, как физически, так и психологически.

Серийная капсула будет вмещать до 28 пассажиров. Предполагается, что она сможет передвигаться со скоростью свыше 1000 км в час (670 миль в час), хотя до сих пор вагоны удавалось разгонять в этом треке до 643 км в час (свыше 400 миль в час). Систему ни разу не испытывали с пассажирами.

"Сегодня в пустыне Невада свершилась история развития транспорта", - говорится в пресс-релизе компании.

Основатель Virgin Group сэр Ричард Брэнсон напомнил, что работа над технологией шла несколько лет. "Сегодняшний наш успешный эксперимент показал, что дух инноваций в ближайшие годы будет повсеместно менять способ жизни людей, их работу и перемещение в пространстве", - заявил он через пресс-службу.

Идею нового вида транспорта предложил в 2013 году в виде концепции Илон Маск, основатель SpaceX, Tesla и платежной системы PayPal. Он отметил тогда, что у него не хватит времени для работы и над этим проектом, и предложил другим заняться Hyperloop.