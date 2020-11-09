Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:46Заразились
на 09.11В России 1 796 132+21 798В мире 50 395 314+562 639

Капсулы Hyperloop впервые испытали с людьми

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Virgin сообщила о первых успешных испытаниях запуска капсулы с пассажирами в вакуумной трубе. Два сотрудника компании Джош Гигель и Сара Лучиан проделали в экспериментальном треке путь длиной 500 метров за 15 секунд, их капсула разогналась до 172 км в час и плавно затормозила.

Капсулы Hyperloop впервые испытали с людьми

Испытания прошли 8 ноября в трубе DevLoop диаметром 3,3 метра в пустынной местности. Пассажиров, на которых была обычная одежда и не было масок, поместили в двухместную капсулу XP-2, созданную специально для этих испытаний компаниями Bjarke Ingels Group (BIG) и Kilo Design. Целью эксперимента было доказать, что система безопасна для людей.

Гигель - со-основатель проекта и главный технологический директор компании. Он назвал испытания "гигантским шагом к достижению конечной мечты". Лучиан - директор по вопросам пассажиров, после эксперимента она сказала BBC News, что испытала бодрость и радость, как физически, так и психологически.

Серийная капсула будет вмещать до 28 пассажиров. Предполагается, что она сможет передвигаться со скоростью свыше 1000 км в час (670 миль в час), хотя до сих пор вагоны удавалось разгонять в этом треке до 643 км в час (свыше 400 миль в час). Систему ни разу не испытывали с пассажирами.

"Сегодня в пустыне Невада свершилась история развития транспорта", - говорится в пресс-релизе компании.

Основатель Virgin Group сэр Ричард Брэнсон напомнил, что работа над технологией шла несколько лет. "Сегодняшний наш успешный эксперимент показал, что дух инноваций в ближайшие годы будет повсеместно менять способ жизни людей, их работу и перемещение в пространстве", - заявил он через пресс-службу.

Идею нового вида транспорта предложил в 2013 году в виде концепции Илон Маск, основатель SpaceX, Tesla и платежной системы PayPal. Он отметил тогда, что у него не хватит времени для работы и над этим проектом, и предложил другим заняться Hyperloop.

Капсулы Hyperloop впервые испытали с людьми

6
Испытания прошли 8 ноября в трубе DevLoop диаметром 3,3 метра в пустынной местностиЦелью эксперимента было доказать, что система безопасна для людейПассажиров поместили в двухместную капсулу XP-2, созданную специально для этих испытаний компаниями Bjarke Ingels Group и Kilo DesignПосле завершения теста участница эксперимента Сара Лучиан сказала, что испытала бодрость и радость, как физически, так и психологическиСерийная капсула будет вмещать до 28 пассажиров. Предполагается, что она сможет передвигаться со скоростью свыше 1000 км в час. Идею нового вида транспорта предложил в 2013 году в виде концепции Илон Маск, основатель SpaceX, Tesla и платежной системы PayPal. Он отметил тогда, что у него не хватит времени для работы и над этим проектом, и предложил другим заняться Hyperloop.
Испытания прошли 8 ноября в трубе DevLoop диаметром 3,3 метра в пустынной местности
Hyperloop Невада США Virgin Илон Маск Ричард Брэнсон

Новости по теме

Новости

Цена Brent взлетела до $43,45 за баррель

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

В Карабахе сообщили о войсках Азербайджана на подступах к столице НКР

В Карабахе сообщили о войсках Азербайджана на подступах к столице НКР
Пандемия коронавируса

Эксперт из ФРГ назвал тканевые маски средством психологической защиты

Пандемия коронавируса

COVID-вакцина Pfizer показала более чем 90-процентную эффективность

COVID-вакцина Pfizer показала более чем 90-процентную эффективность
Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Алиев допустил наделение Карабаха определенным уровнем самоуправления

Алиев допустил наделение Карабаха определенным уровнем самоуправления
Выборы в США - 2020

АР узнало о целях юридической борьбы Трампа за итоги выборов

Что случилось этой ночью: понедельник, 9 ноября

Очередь из фур на границе с КНР в Приморье увеличилась за неделю вчетверо

Очередь из фур на границе с КНР в Приморье увеличилась за неделю вчетверо
Выборы в США - 2020

Мнения республиканцев в вопросе признания итогов выборов разделились

Правозащитники насчитали тысячу задержанных на протестах в Белоруссии

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');