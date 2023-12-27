Краснодарский край в 2023 году снизил сбор чайного листа на 10%

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Чаеводческие хозяйства Сочи (Краснодарский край), единственного в РФ региона, где выращивается чай, завершили уборку чайного листа, собрав 402,3 тонны. Об этом сообщили "Интерфаксу" в министерстве сельского хозяйства Краснодарского края.

Средняя урожайность составила 14,1 центнера с гектара.

Как сообщалось, в прошлом году чаеводческими хозяйствами было собрано 446,8 тонны. Таким образом, показатель снизился почти на 10%.

"Выращивают и перерабатывают чайный лист в шести крупных предприятиях Сочи, а также в нескольких фермерских хозяйствах. За последние шесть лет хозяйствами была проведена реконструкция более 216 гектаров чайных плантаций. В настоящее время общая площадь плантаций составляет 415 га", - уточнили в министерстве.

Производство краснодарского чая нацелено на внутренний рынок.

В настоящее время площадь чаепригодных земель на черноморском побережье Кубани занимает 1,2 тыс. га. Крупнейшими производителями чая в Сочи являются "Шапсугский чай", "Солохаульский чай", "Дагомысчай", "Мацестинский чай", "Хоста-чай" и "ТД Холдинг".

В марте 2022 года в Краснодарском крае начал действовать утвержденный государственный стандарт на производство чая. Согласно стандарту, в пачке с названием "краснодарский чай" должно содержаться не менее 50% чайного листа, выращенного в крае. Это позволяет защитить продукт от подделок.