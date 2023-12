SoftBank Group получит акции T-Mobile US на $7,6 млрд по условиям сделки 2020 года

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - SoftBank Group Corp. получит акции T-Mobile US Inc. на сумму $7,6 млрд в рамках соглашения, заключенного при слиянии T-Mobile US с контролировавшейся японской компанией Sprint Corp. в 2020 году.

По условиям соглашения, SoftBank должна была получить акции T-Mobile в случае подъема 45-дневного показателя VWAP (volume weighted average price, средневзвешенная цена по объему) до $150 или выше в любое время от двухлетней годовщины сделки до конца 2025 года.

Как сообщила SoftBank, T-Mobile выпустит в ее пользу 48 751 557 акций. Это позволит японской компании существенно улучшить свой баланс.

Доля SoftBank в T-Mobile увеличится более чем вдвое - до 7,64% с нынешних 3,75%.

Акции SoftBank Group подорожали на 4,2% по итогам торгов в среду. С начала 2023 года их стоимость увеличилась на 12,6%. Бумаги T-Mobile US в 2023 году выросли в цене на 12% и торгуются выше отметки в $156.

Американские операторы связи T-Mobile и Sprint закрыли сделку по слиянию в апреле 2020 года. На момент сделки 85% Sprint принадлежало SoftBank.