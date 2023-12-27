Цена карбоната лития в Китае упала до минимума с августа 2021 года

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Цена карбоната лития в Китае опустилась ниже 97,5 тыс. юаней ($13,64 тыс.) за тонну, что является минимальным уровнем с августа 2021 года, пишет Trading Economics.

Падение относительно прошлого года превышает 80%, что обусловлено растущим избытком предложения.

Пессимистичные продажи электромобилей в КНР вызывают снижение спроса на литий со стороны производителей аккумуляторов в традиционный сезон пополнения запасов, отмечают эксперты. Вместо этого они продолжают использовать резервы, которые были накоплены во время масштабных субсидий правительства Китая в 2021-2022 гг.

Кроме того, дополнительные проблемы со спросом возникли из-за того, что Европейская комиссия проводит антисубсидиарное расследование в отношении импорта электромобилей из Китая.

По прогнозам UBS, сделанные ранее инвестиции в расширение производства могут привести к тому, что мировые поставки лития подскочат на 40% в 2024 году. Это усугубит переизбыток металла на глобальном рынке.

Аналитики и ключевые производители теперь полагают, что дефицит может сформироваться не раньше 2028 года. Такой прогноз представляет собой резкую смену настроений после того, как на протяжении длительного времени прогнозировался стабильный дефицит лития в мире, что привело к скачку цен на него до 600 тыс. юаней за тонну в ноябре 2022 года.