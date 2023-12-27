Рост промпроизводства в РФ в ноябре замедлился до 4,3% с 5,3% в октябре

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Рост промпроизводства в РФ в ноябре 2023 года замедлился до 4,3% в годовом выражении с 5,3% в октябре после 5,6% в сентябре, 5,4% в августе, 4,9% в июле, 5,8% в июне, 6,7% в мае и 4,9% в апреле, говорится в опубликованном в среду докладе Росстата.

Показатели по промышленности в ноябре 2023 года практически совпали с ожиданиями аналитиков, которые, согласно подготовленному "Интерфаксом" в начале декабря консенсус-прогнозу, оценивали ноябрьский рост промпроизводства в РФ на уровне 4,4%.

За январь-ноябрь 2023 года, по оценке Росстата, промпроизводство выросло на 3,6%.

С исключением сезонного и календарного факторов в ноябре 2023 года, по подсчетам ведомства, промышленность РФ выросла на 0,2% к предыдущему месяцу после снижения на 0,4% в октябре, роста на 0,3% в сентябре, снижения на 0,3% в августе, нулевой динамики в июле, снижения на 0,2% в июне, роста на 0,8% в мае и роста на 1,7% в апреле.

В ноябре 2023 года немного замедлился рост в обрабатывающих отраслях - до 8,1% в годовом выражении после увеличения этого показателя на 9,5% в октябре и 10,9% в сентябре. В целом за январь-ноябрь 2023 года производство в обрабатывающих секторах выросло на 7,5% к январю-ноябрю 2022 года.

В добывающем секторе в ноябре 2023 года промпроизводство снизилось на 0,4% год к году после снижения на 0,1% в октябре и на 0,7% в сентябре. В целом за январь-ноябрь снижение в добыче составило 1,1%.

В сфере обеспечения электрической энергией, газом и паром, кондиционированием воздуха в ноябре было зафиксировано снижение на 0,5% в годовом выражении после роста на 1,3% в октябре и сокращения исна 3,0% в сентябре (за январь-ноябрь 2023 года - рост на 0,1%).

В сфере водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов рост в ноябре составил 3,0% после роста на 3,5% в октябре и на 0,3% сентябре (за январь-ноябрь показатель снизился на 1,5%).

Отрасли, показавшие в ноябре 2023 года значительный рост по сравнению с ноябрем 2022 года: производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов - 53,1%, изготовление мебели - 42,0%, выпуск компьютеров, электронных и оптических изделий - 38,9%, выпуск лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, - 28,8%, добыча прочих полезных ископаемых, включая камень, щебень и песок - 26,6%, производство электрического оборудования - 22,8%, выпуск прочих транспортных средств (включая авиационную технику, судостроение и т.д.) - 21,8%, производство кожи и изделий из кожи - 21,5%, обработка древесины и производство изделий из дерева - 11,8%, химическое производство - 11,7%, выпуск резиновых и пластмассовых изделий - 9,9%.

Отрасли, снизившие объемы производства в ноябре 2023 года по сравнению с аналогичным периодом 2022 года: производство табачных изделий - 23,0%, ремонт и монтаж машин и оборудования - 7,6%, добыча угля - 4,0%, выпуск одежды - 1,0%, добыча металлических руд - 0,9%.

Максимальный рост производства за одиннадцать месяцев 2023 года по сравнению с январем-ноябрем 2022 года показали отрасли, связанные с выпуском компьютеров и периферии, оптических и электронных изделий - 34,7%, производством прочих транспортных средств (включая авиационную технику, судостроение и т.д.) - 29,5%, готовых металлических изделий (кроме машин и оборудования) - 27,4%, изготовлением мебели - 25,9%, электрического оборудования - 22,6%, производством кожи и выпуском кожевенных изделий - 13,2%, выпуском автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов - 12,7%.

Снизились в январе-ноябре 2023 года по сравнению с аналогичным периодом 2022 года объемы производства табачных изделий - на 6,7%, добычи нерудных полезных ископаемых - на 2,2%, выпуска бумаги и бумажных изделий - на 2,0%, добычи металлических руд - на 1,9%, обработки древесины и производства изделий из дерева (кроме мебели) - на 0,8%.

В 2023 году экономисты ожидают рост промышленности РФ на 3,7% (согласно консенсус-прогнозу "Интерфакса", подготовленному в начале декабря). В 2024 году аналитики ожидают рост промпроизводства на 1,9%.

Минэкономразвития РФ прогнозирует рост промышленности в 2023 году на 3,6%, в 2024 году - на 2,6%.

В 2022 году, по уточненным данным Росстата, промпроизводство в РФ выросло на 0,6%, а не снизилось на 0,6% (такова была первая оценка Росстата).