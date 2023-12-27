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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:19

Минфин предупредил о последствиях повышения налога на прибыль и инвествычета

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Реализация предложения повысить ставку налога на прибыль, одновременно увеличив инвестиционный вычет, может привести к формированию неравномерного уровня нагрузки в зависимости от отрасли, считает министр финансов РФ Антон Силуанов.

Фактическая дифференциация ставки налога на прибыль в зависимости от уровня инвестиционной активности компании обсуждалась на состоявшейся в середине ноября встрече представителей российского бизнеса с президентом РФ Владимиром Путиным. При этом бизнес исходит из того, что решение должно быть зафиксировано на длительный период: по сути идея состоит в "обмене" повышения налога на прибыль на отказ от периодического повышения фискальной нагрузки на временной основе.

"По поводу налога на прибыль тоже разные предложения. С одной стороны, они вроде как хотят ставку увеличить, с другой, увеличить инвестиционный вычет, но мы же проходили уже такое, у нас был период, когда были огромные вычеты и ставка была высокая. Здесь надо всегда рассматривать, как это разложится на какие секторы экономики. Предположим, финансовый сектор, у него нет таких инвестиционных расходов, соответственно, он будет больше платить. Те компании, которые инвестируют сегодня, меньше будут платить", - сказал он журналистам.

"Никаких решений сегодня не принято, в правительстве, во всяком случае. Никаких концепций тоже не рассматривалось", - отметил Силуанов.

По словам министра, пока рано говорить, возможна ли реализация такой конструкции. "Но мы всегда прислушиваемся к бизнесу и стараемся основные вопросы с ним с согласовывать", - сказал он.

Глава РСПП Александр Шохин неоднократно выступал с заявлениями о том, что бизнес не против увеличения налоговой нагрузки через прозрачные системные механизмы, например, повышение налога на прибыль, вместо принимаемых правительством, зачастую без предварительного обсуждения с предпринимателями, разовых мер.

В частности, в ноябре, он отмечал: "Мы готовы обсуждать с правительством вопросы повышения налога на прибыль при условии, что будут внятные, четкие и достаточно, может быть, системные инвестиционные налоговые вычеты и по действующему механизму типа СЗПК (соглашение о защите и поощрении капиталовложений - ИФ)".

Антон Силуанов Минфин РФ
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