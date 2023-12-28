КТК на три дня останавливал прокачку нефти по системе

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - "Каспийский трубопроводный консорциум" в период с 25 по 28 декабря останавливал транспортировку сырья по нефтепроводу Тенгиз-Новороссийск, сообщает компания.

"В период с 22 по 26 декабря 2023 года на морском терминале КТК была полностью остановлена перевалка нефти по погодным условиям (сильный ветер, высокая волна), танкеры были отведены в районы ожидания. Прием нефти от грузоотправителей осуществлялся в свободные емкости на линейной части нефтепровода и в резервуарном парке морского терминала. С 25 по 28 декабря транспортировка по нефтепроводу Тенгиз-Новороссийск была остановлена в связи с затовариванием имеющихся мощностей для хранения нефти", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что по состоянию на утро четверга нефтепроводная система КТК работает в штатном режиме. Улучшение погодных условий 26-27 декабря позволило консорциуму возобновить перевалку нефти на танкеры с выносных причальных устройств морского терминала и разгрузить мощности хранения. В частности, КТК отгрузил нефть на два танкера общим дедвейтом 218 тыс. тонн.

Консорциум подчеркивает, что перевалка нефти по погодным условиям в осенне-зимний период на морском терминале регулярно приостанавливается в целях недопущения аварийных ситуаций, связанных с разливами нефти. Как говорится в распространенном заявлении, это "рутинное мероприятие".

В среду ситуационно-аналитический центр ТЭК Казахстана сообщал, что суточная добыча нефти в стране сократилась на 3,6%, до 254 тыс. тонн, в связи с "приостановлением налива на танкеры "КТК-Новороссийск" из-за погодных условий".

Трубопровод КТК соединяет нефтяные месторождения запада Казахстана и российские месторождения на шельфе Каспия с морским терминалом в Новороссийске. Его протяженность составляет 1511 км. Система является основным экспортным маршрутом для казахстанской нефти.

В 2022 году КТК отгрузил на экспорт 58,7 млн тонн нефти, прогнозируемый объем перевалки на 2023 год – 63,7 млн тонн нефти.

Акционерами КТК являются: Российская Федерация (в управлении "Транснефти") 24%, на балансе 7%) - 31%, Казахстан (представленный "Казмунайгазом" - 19% и Kazakhstan Pipeline Ventures LLC - 1,75%) - 20,75%, Chevron Caspian Pipeline Consortium Company - 15%, LUKOIL International GmbH - 12,5%, Mobil Caspian Pipeline Company - 7,5%, Rosneft-Shell Caspian Ventures Limited - 7,5%, BG Overseas Holding Limited - 2%, Eni International N.A. N.V. - 2% и Oryx Caspian Pipeline LLC - 1,75%.