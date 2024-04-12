КТК полностью восстановил штатную перекачку нефти после техобслуживания

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - "Каспийский трубопроводный консорциум" полностью восстановил штатный режим работы нефтепроводной системы Тенгиз - Новороссийск после планового технического обслуживания, сообщает консорциум.

"11 апреля 2024 года в 22:39 по Москве, на 9 часов раньше запланированного срока, трубопроводная система Тенгиз - Новороссийск полностью возобновила штатный режим работы и перекачки, прием нефти от грузоотправителей также осуществляется в плановом режиме", - говорится в сообщении.

Ранее в этот день КТК сообщил, что возобновил отгрузку нефти.

9 апреля трубопроводная система была планово остановлена для техобслуживания и подключения нового оборудования. КТК проводит 72-часовые остановки на техобслуживание не реже двух раз в год, их график заблаговременно согласуется со всеми грузоотправителями, а также с Минэнерго Казахстана.

В ходе апрельского ТО консорциум подключил новый участок трубопровода на 266-м километре (переход под строящейся автодорогой Атырау-Астрахань), заменил часть запорной арматуры на НПС, устранил дефекты трубопровода, провел техперевооружение узла регулирования давления на морском терминале. Также КТК провел регламентное техобслуживание различных систем нефтепровода, нефтеперекачивающих станций и морского терминала, прогнал очистное устройство по 5-километровому участку нефтепровода, соединяющему береговые сооружения МТ с выносным причальным устройством №2 (ВПУ-2).

Трубопровод КТК соединяет нефтяные месторождения запада Казахстана и российские на шельфе Каспия - с морским терминалом в Новороссийске. Его протяженность составляет 1511 км. Система является основным экспортным маршрутом для казахстанской нефти, на нее приходится более 80% от прокачиваемых по трубопроводу объемов Казахстана.

В 2023 году КТК обеспечил транспортировку и отгрузку на экспорт 63,47 млн тонн нефти (+8,1%), план на 2024 год - более 70 млн тонн.

Акционерами КТК, кроме "Транснефти" и России, являются: Казахстан (представленный "Казмунайгазом" - 19% и Kazakhstan Pipeline Ventures LLC - 1,75%) - 20,75%, Chevron Caspian Pipeline Consortium Company - 15%, LUKOIL International GmbH - 12,5%, Mobil Caspian Pipeline Company - 7,5%, Rosneft-Shell Caspian Ventures Limited - 7,5%, BG Overseas Holding Limited - 2%, Eni International N.A. N.V. - 2% и Oryx Caspian Pipeline LLC - 1,75%.