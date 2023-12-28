Объем сделок M&A в мире в 2023 году был ниже $3 трлн впервые за десятилетие

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Глобальный объем сделок по слияниям и поглощениям (M&A) в этом году упал ниже $3 трлн впервые за последнее десятилетие из-за сочетания более высоких процентных ставок и эскалации геополитической напряженности.

Это развеяло надежды банкиров на то, что прошлогоднее затишье станет разовым явлением, пишет Financial Times.

По данным Лондонской фондовой биржи (LSE), в 2023 году в мире были заключены сделки M&A на общую сумму $2,87 трлн, что на 17% меньше прошлогоднего объема. Таким образом, впервые с 2008-2009 гг. стоимость объявленных сделок упала более чем на 10% по итогам второго года подряд.

Самое резкое падение было зафиксировано в Европе – на 28%. Объем M&A в Азиатско-Тихоокеанском регионе снизился на 25%, в США – на 6% (до $1,36 трлн).

Япония стала исключением из общей тенденции, объем M&A в стране взлетел на 32% Это было обусловлено сделками по покупке сталепроизводителем Nippon Steel американского конкурента US Steel за $15 млрд и продажей промышленного конгломерата Toshiba консорциуму инвесторов во главе с фондом прямых инвестиций Japan Industrial Partners (JIP).

Объем сделок на сумму $500 млн, на которые обычно приходится основная активность, в мире уменьшился на 27% в долларовом выражении. Количество таких сделок сократилось на 6%.

"2023 год явно оказался очень медленным и более вялым, чем мы ожидали, если посмотреть на объем сделок", - полагает глобальный руководитель группы альтернативного капитала UBS Симона Мэлларе.

Данные Dealogic

Расчеты Dealogic также показали, что глобальный объем M&A в этом году был минимальным за десятилетие и составил около $3 трлн, что на 18% ниже показателя за 2022 год.

В США сумма сделок упала на 8% до $1,42 трлн, в Европе – на 32%, в АТР – на 20%.

Количество транзакций в мире объемом свыше $5 млрд в 2023 году сократилась до 79 по сравнению с 93 годом ранее, свыше $10 млрд – до 33 с 37.

Объем M&A с участием компаний из разных стран уменьшился на 3% до $844 млрд.

Негативные факторы

Организаторам сделок в этом году приходилось сталкиваться с проблемами на нескольких фронтах. Количество M&A и так пришло в упадок после всплеска активности в эпоху пандемии, когда регуляторы стали более придирчивыми, а быстрый рост процентных ставок в мире еще больше охладил рынок прямых инвестиций, отмечают эксперты.

В октябре состоялись объявления о двух крупных сделках в нефтяной отрасли США с участием Exxon Mobil и Chevron Corp., что сулило восстановление активности в сфере M&A, однако война Израиля с ХАМАС помешала этому.

"Регуляторная среда в течение года была непростой, - отмечает руководитель отдела глобальных слияний и поглощений Goldman Sachs Марк Соррелл. - А как только настроения улучшились, случился конфликт на Ближнем Востоке".

Более строгое отношение антимонопольных органов к крупным сделкам удерживает компании от подачи предложений о покупке конкурентов. Сделку Microsoft Corp. с издателем игр для компьютеров и приставок Activision Blizzard на сумму $75 млрд удалось закрыть только спустя 21 месяц после ее объявления, а поглощение разработчиком программного обеспечения Adobe Inc. компании Figma, владельца сервиса проектирования интерфейсов, за $20 млрд так и не состоялось после того, как надзорные органы Евросоюза и Великобритании высказали сомнения в вероятности ее одобрения.

Крупнейшие сделки

Объем M&A в четвертом квартале вырос на 19% относительно того же периода 2022 года, по данным Dealogic.

Это было обусловлено сразу двумя сделками между американскими нефтедобывающими компаниями: Exxon подписала соглашение о покупке Pioneer Natural Resources Co. за $59,5 млрд (за $64,5 млрд с учетом долга), а Chevron достигла договоренности о покупке Hess Corp. за $53 млрд (за $60 млрд с долгом).

Эти M&A стали самыми значительными не только в четвертом квартале, но и по итогам всего 2023 года.

Следующей по величине сделкой стала покупка американской фармацевтической Pfizer Inc. за $43 млрд компании Seagen, специализирующейся на разработке противораковых препаратов.

В банковской отрасли, по данным на конец ноября, была объявлена 91 сделка на общую сумму почти $4 млрд по сравнению со 144 транзакциями на $8,2 млрд за аналогичный период 2022 года, сообщило S&P Global Market Intelligence.

Крупнейшей сделкой стала покупка Banc of California обанкротившегося PacWest Bancorp за счет обмена акциями, пишет American Banker.

Комиссии банков

Комиссионные сборы в сфере инвестиционного банкинга пострадали из-за спада активности, сократившись на 8% по сравнению с прошлым годом - до $105 млрд. В том числе комиссии от слияний и поглощений упали наиболее резко – на 26% до $29 млрд, что является самым низким уровнем с 2016 года.

Goldman Sachs Group занял первое место в мире в сфере консультирования по вопросам слияний и поглощений благодаря своему лидирующему положению в США. Morgan Stanley и JPMorgan Chase & Co. заняли второе и третье места, при этом лидируя в Азии и Европе соответственно.