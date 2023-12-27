JPMorgan в январе-сентябре получил пятую часть прибыли всех банков США

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Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - На JPMorgan Chase & Co. в январе-сентябре пришлась почти пятая часть всей прибыли, полученной банками США: он заработал около $38,9 млрд, или 18% общей суммы, подсчитала Financial Times на основе данных BankRegData.

Это самая высокая доля JPMorgan за период с 2009 года, когда многие банки еще не до конца восстановились после финансового кризиса.

Прибыль JPMorgan в этом году превышает совокупный показатель Bank of America Corp. и Citigroup Inc. "JPMorgan – это Голиаф из Голиафов", - отмечает аналитик Wells Fargo Майк Мэйо.

Главный исполнительный директор JPMorgan Джейми Даймон воспользовался возможностями для поглощений (не в последнюю очередь благодаря спасению First Republic в мае этого года) и ошибками конкурентов, чтобы сделать свой банк крупнейшим в США практически по всем параметрам, отмечается в статье.

Большинство ведущих американских банков извлекли выгоду из повышения процентных ставок. Но JPMorgan опередил конкурентов, купив First Republic после краха этого калифорнийского фининститута, что напомнило времена, когда он скупил такие фирмы, как Bear Stearns и Washington Mutual во время финансового кризиса 2008 года.

"JPMorgan Chase действовал очень эффективно, оказавшись в нужном месте в нужное время, когда появлялась возможность купить проблемные банки", - отмечает бывший президент Федерального резервного банка Бостона Эрик Розенгрен.

Выгода от покупки First Republic была немедленной. По данным BankRegData, во втором квартале 2023 года, когда сделка была закрыта, JPMorgan заработал почти 20 центов из каждого доллара прибыли всех банков США по сравнению с 12 центами годом ранее.

"Наиболее впечатляющей особенностью JPMorgan является то, что, учитывая его размер, ему в то же время удалось добиться самой высокой рентабельности капитала среди сопоставимых банковских групп", - полагает руководитель отдела банковских исследований Jefferies Кен Усдин.

Когда Даймон встал во главе JPMorgan в конце 2005 года, доля депозитов банка составляла около 8% от общего показателя банковской отрасли США. Тогда JPMorgan отставал от BofA, а сейчас опережает его, увеличив свою долю до более чем 13%.

В 2021 году JPMorgan обошел Wells Fargo и стал банком с самым большим количеством отделений по всей стране, открыв их во всех 48 континентальных штатах.

Рыночная стоимость JPMorgan выросла с начала текущего года на 25,6%, в то время как фондовый индекс S&P 500 прибавил 24,4%. Капитализация Citi поднялась на 13,5%, Wells Fargo – на 20,2%, BofA – на 2,2%.

JPMorgan Chase был основан свыше 200 лет назад, является одним из мировых лидеров в сфере предоставления инвестиционных банковских услуг и услуг доверительного управления. Объем активов под управлением превышает $2,6 трлн. Штат насчитывает более 250 тыс. человек.