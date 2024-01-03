"Транснефть" подала иск к собственнику Тюменского НПЗ на 584 млн рублей

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - ПАО "Транснефть" в суде намерено взыскать с ООО "Русинвест" 583,8 млн рублей, сообщается в картотеке арбитражных дел.

Заявление подано в Арбитражный суд Москвы 29 декабря, пока оно не принято к производству.

Подробности дела в картотеке не опубликованы.

"Русинвест", контролируемое бизнесменом Анатолием Яблонским, в мае 2021 года приобрело на торгах имущество АО "Антипинский НПЗ" за 110,9 млрд рублей. В настоящее время производство работает под названием Тюменского нефтеперерабатывающего завода.