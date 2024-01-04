Изменения рубля в начале торгов в четверг незначительные благодаря стабилизации нефти

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Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Изменения доллара США и китайского юаня на Московской бирже на старте торгов в четверг незначительные; рубль, заметно упавший накануне, 4 января утром пытается стабилизироваться в основных валютных парах благодаря наметившемуся улучшению ситуации на мировых нефтяных площадках.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 92 руб./$1 (без изменений к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 2,31 руб. выше уровня действующего официального курса.

Китайский юань к этому времени вырос на Московской бирже всего на 1,7 коп. - до 12,769 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", улучшение ситуации на внутреннем валютном рынке, наблюдаемое в начале торгов 4 января, связано со стабилизацией динамики нефтяных котировок, которые после заметного провала в ходе вечерней сессии во вторник, в среду 3 января смогли полностью отыграть предыдущее снижение на новостях о взрывах в Иране и приостановке добычи на месторождении в Ливии.

В начале торгов четверга позитивная динамика нефтяных цен сохраняется, что и оказывает определенную поддержку рублю, несмотря на общее снижение объемов продаж валюты экспортерами в период официальных праздников в России. Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 7:01 МСК повысилась на 0,34%, до $78,52 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на февраль на Нью-Йоркской товарной бирже подорожали к этому времени на 0,53%, до $73,08 за баррель.

Более сотни человек погибли при взрывах у могилы бывшего командующего спецподразделением "Аль-Кудс" Корпуса стражей Исламской революции генерала Касема Сулеймани, еще около 170 получили ранения и травмы, передают иранские СМИ. Согласно первоначальным результатам расследования, взрывчатка была заложена в две оставленные на кладбище сумки, детонацию произвели дистанционно. В спецслужбах Ирана считают, что взрывы у могилы Сулеймани в городе Кермане были целенаправленным терактом. Тем временем добыча нефти на крупнейшем в Ливии месторождении Аш-Шарара будет приостановлена из-за акций протеста. На месторождении добывается около 300 тыс. баррелей нефти в сутки.

Вместе с тем ситуация на мировых фондовых площадках остается под давлением продавцов. Фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона на утренних торгах в четверг показывают негативную динамику. Японский Nikkei 225 проседает на 1%. Китайский индекс CSI300 теряет в ходе торгов 1,4%, гонконгский Hang Seng опускается на 0,5%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,3%, южнокорейский Kospi Composite падает на 0,9%.

Американские фондовые индексы завершили падением торги в среду, участники рынка оценивали статданные и протокол декабрьского заседания Федеральной резервной системы. Руководители Федрезерва полагают, что денежно-кредитная политика останется ограничительной в течение некоторого времени, при этом прогнозируют снижение процентной ставки в текущем году, говорится в протоколе заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC), завершившегося 13 декабря.

"Участники заседания полагают, что ставка, скорее всего, находится на пиковом уровне данного цикла или близко к нему", - отмечается в протоколе. Формулировки в протоколе стали более оптимистичными, чем в предыдущем. Так, участники отметили "явный прогресс" в плане замедления инфляции и выразили намерение снизить ставку, если этот прогресс продолжится.

Тем временем индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в декабре увеличился до 47,4 пункта с 46,7 пункта месяцем ранее, говорится в отчете Института управления поставками (ISM). Эксперты в среднем ожидали роста индекса до 47,1 пункта. Значение индикатора ниже 50 пунктов говорит о спаде активности в секторе. Индекс остается ниже этой отметки уже 14 месяцев подряд.

Фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы завершили снижением торги в среду. Сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 уменьшился на 0,86% и составил 474,4 пункта. Британский индикатор FTSE 100 опустился на 0,51%, германский DAX - на 1,38%, французский CAC 40 - на 1,58%. Итальянский FTSE MIB и испанский IBEX 35 потеряли 1,4% и 1,3% соответственно.

В среду статуправление Германии сообщило, что количество безработных в стране в декабре увеличилось на 5 тыс. - до 2,703 млн. Относительно декабря 2022 года их число повысилось на 186 тыс. Тем временем безработица в крупнейшей экономике еврозоны в прошлом месяце поднялась до 5,9%, что является максимальным уровнем с мая 2021 года. Согласно уточненным данным, в ноябре она составляла 5,8%, а не 5,9%, как было объявлено ранее. Аналитики в среднем прогнозировали рост числа безработных на 20 тыс. и безработицу на уровне 5,9%, по данным Trading Economics.