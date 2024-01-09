Всемирный банк повысил прогноз роста ВВП России в 2023 году до 2,6%

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Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Всемирный банк (ВБ) повысил прогноз роста ВВП России в 2023 году до 2,6% с ожидавшихся в октябре 1,6%.

Прогноз на 2024 год оставлен на уровне 1,3%, на 2025 год - на уровне 0,9%, говорится в январском докладе ВБ "Global Economic Prospects".

Более сильный, чем ожидалось, рост ВВП РФ в прошедшем году ВБ связывает, в частности, с существенной бюджетной поддержкой.

"Темпы экономического роста в России, как ожидается, замедлятся до 1,3% в 2024 году и далее до 0,9% в 2025 году; ужесточение политики ЦБ РФ, вероятно, будет способствовать ослаблению внутреннего спроса", - говорится в докладе.

Сдерживать экономический рост РФ будет также ограниченность мощностей, в том числе, нехватка рабочей силы, отмечают в ВБ.