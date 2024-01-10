Galp хочет присоединиться к жалобе BP и Shell на задержку поставок СПГ от Venture Global

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Португальская энергетическая компания Galp обратилась к американским регуляторам за разрешением присоединиться к жалобе двух глобальных гигантов, BP plc и Shell, на поставщика сжиженного природного газа Venture Global, пишет Financial Times.

Компании обвиняют Venture Global в невыполнении условий многомиллиардных контрактов на поставку СПГ с завода Calcasieu Pass в Луизиане.

Как сообщалось, фирма перенесла сроки начала поставок СПГ по долгосрочным контрактам на конец 2024 года, хотя завод начал производство еще в январе 2022 года и с тех пор поставил свыше 200 грузов, но продавал их на спотовом рынке.

По мнению клиентов, Venture Global намеренно откладывает начало полноценной коммерческой эксплуатации, чтобы продавать газ на спотовом рынке по более высоким ценам. Компании требуют от нее детальную информацию о причинах переноса начала поставок по долгосрочным контрактам.