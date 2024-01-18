Китай в ноябре увеличил импорт СПГ до максимума с декабря 2020 года

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Китай в ноябре 2023 года принял 8,4 млн тонн сжиженного природного газа, что является максимальным значением за последние 35 месяцев - с декабря 2020 года, сообщила таможня республики. По отношению к ноябрю 2022 года (6,596 млн тонн) поставки выросли на существенные 27%.

Историческому рекорду импорта за месяц (8,49 млн тонн) результат последнего отчетного периода уступает всего на одну крупнотоннажную партию - один танкер-газовоз.

Однако в последнее время КНР себя ведет не просто как покупатель, а как портфельный игрок. Поэтому при анализе торговой активности надо учитывать не только объем импорта, но и объем реэкспорта. Детальную внешнеторговую сводку с разбивкой по странам, а также данные реэкспорта национальная таможня опубликует в субботу.

Средняя цена импортируемого СПГ в ноябре выросла до $539 за тысячу кубометров с $477 в октябре. При том, что региональный спотовый индекс JKM Platts (Japan Korea Marker, отражает спотовую рыночную стоимость грузов, поставляемых в Японию, Южную Корею, Китай и Тайвань) сложился на уровне $583.

Крупнотоннажный СПГ в РФ производят заводы "Сахалинской энергии" (совладельцы - "Газпром", Mitsui и Mitsubishi), а также "Ямал СПГ" (участники - "НОВАТЭК", TotalEnergies, китайские CNPC и SRF).

Газопроводы

Поставки трубопроводного газа в Китай в ноябре 2023 года выросли до 5,527 млрд куб. м, что на 15% больше, чем в ноябре 2022 года (4,787 млрд куб. м) и немного больше, чем в октябре 2023 (5,396 млрд куб. м).

Китай получает трубопроводный газ у пяти стран: России, Казахстана, Туркмении, Узбекистана и Мьянмы.

"Газпром" сообщал о "существенном увеличении поставок" с середины ноября в адрес CNPC в соответствии с подписанным ранее дополнительным соглашением к договору купли-продажи газа. Принимая во внимание динамику российских поставок, можно ожидать суммарно стабильного потока со стороны других экспортеров региона в ноябре 2023 по отношению к октябрю 2023.

Всего

В ноябре 2023 года Китай импортировал 16,449 млрд куб. м природного газа (суммарный объем трубопроводных поставок и СПГ). Это на 23% выше, чем в ноябре 2022 года (13,364 млрд куб. м). Новая цифра также обновляет абсолютный рекорд по импорту за месяц - ранее он был за декабрем 2020 года (15,189 млрд куб. м). Рост экономики и энергопотребления Китая является одним из главных драйверов мирового энергетического рынка.