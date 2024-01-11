АО "Апатит" внедрило сквозную систему оценки рисков контрагентов с помощью платформы "СКАУТ-Интерфакс"

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - АО "Апатит" (Группа"ФосАгро") запустило сквозную систему оценки финансовых, налоговых, экономических рисков контрагентов с помощью платформы "СКАУТ-Интерфакс", охватывающую все подразделения компании.

Платформа "СКАУТ-Интерфакс" позволяет осуществлять оценку благонадёжности контрагентов по внешним и внутренним показателям с учетом 123 различных риск-факторов, обеспечивает расчет 12 комплексных индексов, отражающих качество взаимодействия с контрагентом по различным направлениям. На основе индексов формируется рейтинг контрагентов по 4 методикам оценки. На базе анализа истории взаимодействия с контрагентами, выполнения ими договорных обязательств, соблюдения требований нормативных документов в системе реализован алгоритм прогнозирования состояния контрагентов. Система позволит управлять рисками на всех стадиях взаимодействия с контрагентом.

Александр Гильгенберг, генеральный директор АО "Апатит" подчеркнул, что новая платформа обеспечивает соблюдение единого регламента при взаимодействии с контрагентами на всех предприятиях АО "Апатит" и упрощает выполнение необходимых процедур.

"Риск-менеджеры, сотрудники экономической безопасности, специалисты по закупкам, эксперты договорных отделов и отделов промышленной безопасности работают теперь в общем информационном пространстве, имеют возможность видеть единое досье контрагента, инициировать первичные автоматические проверки, использовать рейтинги и прогнозные оценки при принятии решений", - отметил Александр Гильгенберг.

Ирина Руусалеп, заместитель начальника управления корпоративной экономической безопасности и противодействия коррупции, начальник Единого центра компетенций Дирекции по экономической безопасности АО "Апатит", рассказала, что прогнозные оценки позволяют риск-менеджерам и сотрудникам экономической безопасности выделять контрагентов, которые требуют более пристального мониторинга. Это позволит не реагировать на негативные события постфактум, а оперативно выявлять ранние признаки неблагонадежности и своевременно принимать меры.

"Внедрение модуля "Проверка контрагентов" позволит повысить эффективность деятельности специалистов дирекции экономической безопасности (ДЭБ). Важно, что система "СКАУТ-Интерфакс" уже интегрирована с другими ресурсами, которые использует ДЭБ. Внедрение системы рейтингования контрагентов позволит существенно сократить количество проверок. Для иных специалистов компании модуль даст возможность провести экспресс-оценку контрагента, получить информацию об имеющихся документах и иные сведения, характеризующие как деятельность контрагента, так и взаимоотношения компании с ним. Консолидация данных в единой точке доступа позволит оценить контрагента и сотрудничество с ним в ретроспективе", - отметила Ирина Руусалеп.

Внедрение новой платформы в бизнес-процессы компании - технологический прорыв в работе с поставщиками, считает Сергей Резвов, заместитель директора по закупкам АО "Апатит".

"Нами создана база знаний о поставщиках, которая теперь обновляется в режиме онлайн и позволяет накапливать и систематизировать данные. Возможность гибко настраивать рейтинги поставщиков ускоряет процессы оценки и принятия решений. Специалисты по закупкам получили быстрый доступ к структурированной информации о благонадежности контрагента. Это значительно упростило работу и положительно повлияло на качество подготовки к сделкам. Благодаря эффективному кросс-функциональному взаимодействию между службой закупок и службой экономической безопасности удалось реализовать внедрение в продукт всех требований от данных служб. В новой системе заложен высокий потенциал к модернизации и совершенствованию. Достигнутые результаты - это не предел, мы с уверенностью смотрим в будущее", - подчеркнул Сергей Резвов.

"СКАУТ-Интерфакс" стал основной составляющей цифровой трансформации системы безопасности "ФосАгро". Технологический стек платформы полностью соответствует программе импортозамещения. Внедрение сквозной системы оценки рисков контрагентов снижает издержки. В 2023-2024 гг. совокупный экономический эффект прогнозируется в размере 25 млн рублей.

Владимир Герасимов, заместитель генерального директора "Интерфакса", отметил, что проект с АО "Апатит" позволил объединить передовые подходы к автоматизации бизнес-процессов, которые реализует компания, с компетенциями "Интерфакса" в сфере информации.

"Наш общий результат - принципиально новое качество оцифровки корпоративных процессов. Это, уверен, даст в дальнейшем эффект не только для АО "Апатит", но и для всего крупного российского бизнеса, активно решающего сегодня задачи внутренней автоматизации", - резюмировал Владимир Герасимов.

В 2023 году АО "Апатит" также завершило внедрение функционала квалификации поставщиков, который расширяет возможности платформы "СКАУТ-Интерфакс" и дает возможность оценивать поставщиков по линии департамента закупок, департамента промышленной безопасности и охраны труда.

Платформа "СКАУТ-Интерфакс" используется крупными компаниями для автоматизации бизнес-процессов в сфере закупок, HR и экономической безопасности. Система внедряется на стороне заказчика и объединяет данные из внутренних информационных систем предприятия (кадровой и закупочной служб, ERP, SRM, CRM), внешних источников (СПАРК, X-Compliance, МАРКЕР, СКАН и др.), обеспечивает сквозную цифровизацию и повышение эффективности корпоративных бизнес-процессов.