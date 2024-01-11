Дочка "ЛУКОЙЛа" ликвидирует представительство в Азербайджане

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Компания "Lukoil Absheron Exploration Limited" (дочернее предприятие российской НК "ЛУКОЙЛ") объявило о ликвидации своего представительства в Азербайджане.

Претензии кредиторов компания будет принимать в течение двух месяцев по адресу: Баку, Сабаильский район, улица З.Тагиева, дом 13, этаж 4.

Причины, по которым закрывается представительство, в объявлении не названы.

Представительство Lukoil Absheron Exploration Limited в Азербайджане было зарегистрировано Государственной налоговой службой при министерстве экономики страны в январе 2022 года. Официальным представителем компании был Гурбанов Эльнур Вагиф оглы.