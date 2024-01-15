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Автозавод "Урал" вернулся к работе после корпоративного отпуска

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Коллектив АО "Автомобильный завод "Урал" (Миасс, Челябинская область) начал работу после планового зимнего корпоративного отпуска, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе предприятия.

"Работаем, все по плану", - сказал представитель завода.

По его словам, в праздничные и отпускные дни были проведены ремонт и модернизация оборудования.

Как сообщалось, зимний корпоративный отпуск автозавода был совмещен с новогодними праздничными днями, сотрудники отдыхали по 14 января включительно.

Ежегодный корпоративный отпуск является очередным и полностью оплачиваемым.

В 2024 году запланировано еще два корпоративных отпускных периода. Первый из них совмещен с майскими праздниками и продлится с их учетом с 28 апреля по 12 мая включительно, второй – с 15 по 29 июля включительно.

С 2022 года автозавод "Урал" перешел на трехэтапный график корпоративного отпуска: первые две части совмещаются с новогодними и майскими праздничными и выходными днями, последняя часть приходится на летний период.

"Автомобильный завод "Урал" – крупный производитель грузовых автомобилей.

АО "Автомобильный завод "Урал" Миасс Челябинская область
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