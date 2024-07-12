Автозавод "Урал" с 15 июля уходит в плановый двухнедельный корпоративный отпуск

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Коллектив АО "Автомобильный завод "Урал" (Миасс, Челябинская область) с 15 до 28 июля включительно будет находиться в плановом ежегодном корпоративном отпуске, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании.

"Традиционно в период отпуска будут проводиться ремонты, работы по модернизации оборудования, которое эксплуатируется круглосуточно в обычные дни", - отметили в компании.

Отпуск является полностью оплачиваемым, добавили в пресс-службе.

Как сообщалось, с 2022 года автозавод "Урал" перешел на трехэтапный график корпоративного отпуска: первые две части совмещаются с новогодними и майскими праздничными и выходными днями, последняя часть приходится на летний период.

В 2024 году заводчане отдыхали в январе почти две недели с учетом новогодних праздничных дней, приступили к работе с 15 января. Второй раз коллектив уходил в корпоративный отпуск между майскими праздниками, с учетом выходных и майских праздничных дней период отдыха длился с 28 апреля до 12 мая включительно.

"Автомобильный завод "Урал" - крупный производитель грузовых автомобилей.