Поиск

Автозавод "Урал" с 15 июля уходит в плановый двухнедельный корпоративный отпуск

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Коллектив АО "Автомобильный завод "Урал" (Миасс, Челябинская область) с 15 до 28 июля включительно будет находиться в плановом ежегодном корпоративном отпуске, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании.

"Традиционно в период отпуска будут проводиться ремонты, работы по модернизации оборудования, которое эксплуатируется круглосуточно в обычные дни", - отметили в компании.

Отпуск является полностью оплачиваемым, добавили в пресс-службе.

Как сообщалось, с 2022 года автозавод "Урал" перешел на трехэтапный график корпоративного отпуска: первые две части совмещаются с новогодними и майскими праздничными и выходными днями, последняя часть приходится на летний период.

В 2024 году заводчане отдыхали в январе почти две недели с учетом новогодних праздничных дней, приступили к работе с 15 января. Второй раз коллектив уходил в корпоративный отпуск между майскими праздниками, с учетом выходных и майских праздничных дней период отдыха длился с 28 апреля до 12 мая включительно.

"Автомобильный завод "Урал" - крупный производитель грузовых автомобилей.

Урал Челябинская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Военная операция на Украине

Военные РФ за неделю нанесли 39 групповых ударов по объектам на Украине

По факту катастрофы Superjet в Подмосковье возбуждено уголовное дело

МЧС РФ подтвердило крушение Superjet в Подмосковье

Superjet, разбившийся в Подмосковье, совершал тестовый полет после капремонта

Экипаж из трех человек, по предварительным данным, погиб в крушении Superjet под Коломной

МЧС проверяет информацию о падении под Коломной Superjet без пассажиров

МЧС проверяет информацию о падении под Коломной Superjet без пассажиров

Топ-менеджер белгородского филиала "Газпрома" отправлен под домашний арест

В России до конца лета прогнозируются новые периоды жары

Прошедший июнь стал самым жарким в мире за всю историю наблюдений

Прошедший июнь стал самым жарким в мире за всю историю наблюдений

Песков назвал неприемлемыми высказывания Байдена в отношении Путина

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });