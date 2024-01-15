Товары Wildberries на сгоревшем складе были застрахованы по договору защиты грузов

Фото: Валентин Егоршин/ТАСС

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Пострадавший от пожара в Шушарах товар на складе Wildberries был застрахован по договору защиты грузов, ритейлер рассчитывает на выплату возмещений понесшим убытки продавцам в ближайшее время, сообщили в компании Wildberries "Интерфаксу".

"Wildberries заключен договор страхования товара в Шушарах на период его хранения и перевозки. Продавцы, чьи товары пострадали после пожара, уже сегодня начнут получать компенсации. Что касается страхования имущества Wildberries, эту информацию мы не можем разглашать в рамках действующих договорных отношений. Вопрос страхования никак не влияет на наши обязательства перед партнерами", - отметили в компании.

Как говорил 15 января "Интерфаксу" эксперт страхового рынка, риски сгоревшего склада онлайн-ритейлера Wildberries в Шушарах могли быть не застрахованы. Он отмечал, что в принципе основным имущественным страховщиком Wildberries считается "Ингосстрах", однако "это не означает, что клиент в этой компании страхует риски всех своих складов".

В пресс-службе "Ингосстраха" агентству сообщили, что "Ингосстрах" "не страховал склад и ТМЦ Wildberries в поселке Шушары Ленинградской области", пострадавший от большого пожара 13-14 января.

Кроме того, опрос представителей крупнейших страховых компаний, проведенный агентством, показал, что им не известно о заключении договора имущественного страхования строения склада Wildberries в поселке Шушары или хранящихся там товаров. При этом часть ущерба, связанная с уничтожением огнем складских запасов, по мнению страховщиков, может оказаться значительно выше, чем связанная с уничтожением самого помещения склада.

Комментируя информацию о страховании грузов Wildberries агентству, один из экспертов страхового рынка отметил, "что хранение товара на складе таким договором может быть учтено, все зависит от его конфигурации ". Кроме того, со страхованием грузов могла быть связана не одна, но несколько различных страховых компаний.

При этом он отметил, что единственным перестраховщиком по большей части заключенных на российском рынке договоров страхования, в том числе по страхованию грузов, выступает Российская национальная перестраховочная компания (РНПК). "Таким образом, основная тяжесть возмещения убытков по застрахованным рискам в итоге ложится на национального перестраховщика", - отметил он.

Всероссийский союз страховщиков (ВСС) и другие эксперты страхового рынка в день пожара говорили, что убытки от огня онлайн-ритейлера Wildberries на таком объекте могут значительно превышать 10 млрд рублей.

Пожару, начавшемуся утром 13 января в складском комплексе Wildberries в Шушарах (Пушкинский район Петербурга) на Московском шоссе, был присвоен максимальный - пятый класс сложности. Огонь охватил 70 тысяч кв. метров. Здание склада обрушилось, товары сгорели. Погибших и пострадавших нет.

По факту пожара расследуется уголовное дело о злоупотреблении полномочиями (ч.1 ст.201 УК). По версии следствия, "в результате злоупотребления полномочиями неустановленными лицами, выполняющими управленческие функции, связанные с соблюдением правил противопожарной безопасности" на складе Wildberries произошел пожар.

Wildberries обещает вернуть покупателям деньги за утраченные заказы, а товары, размещенные на складе в Шушарах, скроют с витрины маркетплейса.

Wildberries получил заключение о соответствии (ЗОС) градостроительным регламентам и требованиям безопасности на склад в Шушарах, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании. Согласно сообщению Wildberries, для получения ЗОС создается комиссия, куда входят специалисты Ростехнадзора, МЧС, Госстройстройнадзора, инспекторы по электрическим сетям и пожарной безопасности.

"В рамках комиссии представители ведомств подтвердили полное соответствие объекта проектной документации и проверили работоспособность систем оповещения и пожаротушения. В том числе были проведены практические испытания систем автоматического пожаротушения и оповещения. После проведения комиссии был подписан акт. В соответствии с данным актом Госстройнадзор Санкт-Петербурга выдал заключение о соответствии склада Wildberries в Шушарах всем требованиям, в том числе градостроительным, санитарным и пожарным", - отметили в компании.

Ранее в пресс-службе Госстройнадзора Петербурга сообщили "Интерфаксу", что Wildberries не обращалась в Госстройнадзор за получением разрешения на ввод в эксплуатацию склада, который загорелся 13 января.

При этом онлайн-ритейлер получил разрешение на строительство складского комплекса общей площадью 105,8 тыс. кв. м в Шушарах и заключение о соответствии построенного объекта требованиям проектной документации.