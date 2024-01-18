Уолл-стрит снизилась в среду из-за статданных и отчетов компаний

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы завершили в минусе торги в среду, участники рынка оценивали статданные из США и корпоративные новости.

Розничные продажи в Штатах в декабре увеличились на 0,6% относительно ноября, максимальными темпами за три месяца, сообщило министерство торговли страны в среду. Эксперты в среднем ожидали повышения на 0,4%, согласно результатам опросов Trading Economics и MarketWatch.

Между тем объем промышленного производства в США в декабре вырос на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем. Аналитики в среднем не ожидали изменения.

Лучшие, чем ожидалось, статданные снижают вероятность скорого смягчения денежно-кредитной политики в Штатах, отмечают аналитики.

Также инвесторы отреагировали на публикацию регионального обзора Федеральной резервной системы (ФРС), который по цвету обложки называют Beige Book ("Бежевая книга"). Обзор показал, что уровень экономической активности изменился слабо или не изменился вовсе в большинстве регионов США в декабре-начале января.

В то же время почти во всех округах респонденты отметили сигналы охлаждения рынка труда, и во многих регионах компании ожидают замедления роста зарплат в ближайший год. Также компании в большинстве округов указали на стабильные или снижающиеся цены на сырьевые товары, особенно в перерабатывающей промышленности и строительстве, а также более значительные скидки от автодилеров.

Акции U.S. Bancorp подешевели на 1,4%. Американский банк в четвертом квартале снизил чистую прибыль на 8,4%, до $847 млн. Сокращение обусловлено специальными выплатами в пользу Федеральной корпорации по страхованию депозитов (FDIC) на сумму $734 млн для поддержки банковской системы, а также расходами на интеграцию MUFG Union Bank.

Цена бумаг Charles Schwab Corp. опустились на 1,3%. Компания, работающая в сфере финансовых и брокерских услуг, сократила чистую прибыль почти вдвое в четвертом квартале, хотя скорректированная прибыль превысила ожидания аналитиков.

Капитализация Tesla уменьшилась на 2% на новости, что американский производитель электромобилей снизил цены на Model Y в Германии на 4-8%.

Рыночная стоимость Spirit Airlines упала на 22% после того, как американский суд заблокировал сделку по покупке авиаперевозчика компанией JetBlue Airways за $3,8 млрд. Во вторник акции Spirit рухнули в цене на 47,1%.

Котировки акций Albemarle опустились на 4,2%. Крупнейший производитель лития в мире сообщил о намерении сократить капзатраты и штат с целью уменьшить расходы на $95 млн в год.

Американская телекоммуникационная компания Verizon Communications спишет goodwill в четвертом квартале в размере $5,8 млрд по итогам пересмотра операций в сфере проводной связи за пять лет. Капитализация компании снизилась на 1,1%.

Dow Jones Industrial Average понизился на 0,25% и составил 37266,67 пункта.

Лидерами снижения среди бумаг компаний, входящих в расчет Dow, стали акции Walgreens Boots Alliance и Caterpillar, подешевевшие на 3,1% и 3% соответственно.

Значение Standard & Poor's 500 уменьшилось на 0,56% - до 4739,21 пункта.

Nasdaq Composite потерял 0,59% и составил 14855,62 пункта.