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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:48

ЕЭК повысила антидемпинговую пошлину на бесшовные трубы из КНР и Малайзии

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) продлила действие антидемпинговой пошлины в отношении холоднодеформированных бесшовных труб из нержавеющей стали, происходящих из КНР и Малайзии, до 22 января 2029 года включительно.

Одновременно ставка антидемпинговой пошлины была увеличена до 29,39% с действующих 19,15%, сообщил торговый блок ЕЭК.

"Решение принято по итогам повторного антидемпингового расследования, начатого департаментом защиты внутреннего рынка 6 марта 2023 года в связи с истечением срока действия применяемой меры на основании заявления АО "Челябинский трубопрокатный завод", АО "Первоуральский новотрубный завод", ООО "ТМК-ИНОКС" и ООО "Киберсталь", поддержанного ООО "Казанский трубопрокатный завод", - сказал через пресс-службу министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев.

Повторное антидемпинговое расследование, по его словам, показало наличие изменившихся обстоятельств, выражающихся в росте стоимости сырья для производства труб на рынке Китая большими темпами, чем цены импорта готовых труб из КНР в ЕАЭС. В связи с этим была повышена ставка антидемпинговой пошлины.

Первоначально антидемпинговая мера в отношении холоднодеформированных бесшовных труб из нержавеющей стали из КНР была введена в 2013 году в размере 19,15% от таможенной стоимости. В 2017 году действие меры было распространено на Малайзию, в 2018 году продлено еще на пять лет, а в сентябре 2023 года - на время повторного расследования до 5 марта 2024 года, напомнили в ЕЭК.

ЕЭК ЕАЭС Малайзия Андрей Слепнев Китай
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