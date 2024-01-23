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Американская Blackstone планирует продать прибалтийский банк Luminor

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Американская инвесткомпания Blackstone планирует продать прибалтийский банк Luminor. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники.

По данным агентства, Blackstone ведет переговоры с потенциальными консультантами о сделке, которая может начаться уже в этом году.

Blackstone отказалась комментировать эту информацию. По данным источников, американская компания при продаже банка намерена получить примерно в 1,2 раза больше его бухгалтерской стоимости. Согласно документам, в 2022 году она составляла 1,6 млрд евро.

По состоянию на сентябрь 2022 года, Blackstone принадлежало 80% акций Luminor Holding, который управляет банком Luminor и компаниями его группы. Еще почти 20% акций – у DNB Bank.

Консорциум во главе с Blackstone Group в 2018 году завершил сделку по покупке за 1 млрд евро 60% акций банка Luminor, одного из крупнейших в странах Балтии. Покупателями акций Luminor (создан в 2017 году в результате объединения банков Nordea и DNB в прибалтийских странах) выступили инвестиционные фонды частных капиталов Blackstone. После сделки Nordea и DNB сохранили по 20% акций Luminor.

В последующие годы консорциум выкупил у Nordea его долю в Luminor.

Blackstone Luminor США
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