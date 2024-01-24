HeadHunter нарастил до 82% долю в портале с отзывами о работодателях Dream Job

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - HeadHunter (HH) нарастил долю в портале с отзывами о работодателях Dream Job до 82,2%, свидетельствуют данные ЕГРЮЛ.

Компания АО "ИК Хэдхантер" с 23 января владеет 35,57% ООО "Дрим Джоб", у ООО "Хэдхантер" – 46,66%. Еще 17,8% компании остается у ее основателя и гендиректора Бориса Курбатова.

HH впервые инвестировал в Dream Job в мае 2021 года, получив 25% проекта за 60 млн рублей.

В мае 2022 года доля HH выросла до 46,66%; компания дополнительно приобрела 21,66% ООО "Дрим Джоб" за 100 млн рублей. На тот момент совладельцами ООО "Дрим Джоб" также являлись Борис Курбатов (CEO Dream Job, владел 17,77%), Алексей Кураков (17,82%), Ирина Бовсуновская (17,75%).

ООО "Дрим Джоб" зарегистрировано 31 марта 2021 года в Москве. Согласно данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", выручка компании в 2022 году составила 8,3 млн рублей, убыток – 42,7 млн рублей.

На сайте Dream Job пользователи оставляют отзывы о работе в компаниях, сотрудниками которых являлись. Таким образом формируется база реальных отзывов о конкретных компаниях, с которыми могут ознакомиться соискатели для принятия решения о трудоустройстве в той или иной организации. В базе Dream Job более 1 млн отзывов о 104 тыс. компаний.