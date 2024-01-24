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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:00

Госдолг еврозоны в III кв. сократился до 89,9% ВВП, Евросоюза - до 82,6% ВВП

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Суммарный государственный долг 20 стран еврозоны на конец третьего квартала 2023 года составлял 89,9% ВВП по сравнению с 90,3% ВВП тремя месяцами ранее и 92,2% год назад, по данным статистического управления Европейского союза.

Госдолг 27 государств Европейского союза на конец сентября составлял 82,6% ВВП, уменьшившись с 83% на конец июня и с 84,6% годом ранее.

Самый значительный уровень госдолга в третьем квартале был зафиксирован у Греции - 165,5% ВВП. При этом в июне 2023 года он составлял 167,1%, в сентябре 2022 года - 177,5%.

Далее по размеру обязательств следуют Италия (140,6% ВВП), Франция (111,9%), Испания (109,8%), Бельгия (108%) и Португалия (107,5%).

При этом самые низкие показатели в Эстонии (18,2% ВВП), Болгарии (21%), Люксембурге (25,7%), Швеции (29,7%) и Дании (30,1%).

Евросоюз
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