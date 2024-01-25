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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:46

ММК в IV квартале сократил выпуск стали на 7%

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - В четвертом квартале 2023 года "Магнитогорский металлургический комбинат" сократил производство стали на 7,1% по сравнению с третьим кварталом, до 3,116 млн тонн, в связи с ремонтом конвертера на магнитогорской площадке, говорится в сообщении ММК.

Продажи металлопродукции группы упали на 5,7% к предыдущему кварталу, до 2,891 млн тонн, отражая влияние ремонтов в доменном, сталеплавильном и прокатном переделах.

Продажи премиальной продукции опустились на 10,8%, до 1,195 млн тонн, в связи со снижением продаж х/к проката и проката с покрытием. Доля премиальной продукции в портфеле продаж сократилась до 41,3%.

По прогнозам ММК, в первом квартале на показатели продаж будет оказывать влияние сезонное замедление строительной активности на внутреннем рынке, а также сокращение покупателями запасов металлопродукции под влиянием поднятия ключевой ставки. Восстановление спроса на металлопродукцию ожидается к концу I квартала - началу II квартала 2024 года на фоне пополнения покупателями запасов металлопродукции и сезонного подъема строительной активности.

Продажи металлопродукции по итогам 2023 года увеличились на 10,1% на фоне высоких показателей деловой активности рынка России, обусловленных строительной активностью, ростом спроса со стороны автомобильной отрасли и машиностроения, а также расширением продаж в страны ближнего зарубежья.

Основные показатели ММК за IV квартал 2023 года, тыс. тонн:

Наименование IV квартал III квартал динамика 2023 год 2022 год динамика
производство
Сталь 3 116 3 354 - 7,1% 12 985 11 687 11,1%
Стальной сегмент Россия 2 993 3 231 - 7,4 % 12 605 10 794 16,8%
Стальной сегмент Турция 123 123 - 0,2% 381 892 - 57,4%
Чугун 2 416 2 612 - 7,5% 9 943 9 078 9,5%
Угольный концентрат 810 871 - 6,9% 3 481 3 512 - 0,9%
ЖРС 563 645 - 12,6% 2 302 2 393 - 3,8%
продажи группы ММК
Товарная продукция 2 891 3 067 - 5,7% 11 784 10 703 10,1%
Сортовой прокат 290 314 - 7,6% 1 188 1 116 6,5%
Листовой г/к прокат 1 406 1 413 - 0,5% 5 557 4 805 15,6%
Премиальная продукция 1 195 1 340 - 10,8% 5 039 4 704 7,1%
Доля премиальной продукции 41,3% 43,7% -2,4 п.п. 42,8% 44,0% -1,2 п.п.
ММК Магнитогорск
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