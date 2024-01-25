ММК в IV квартале сократил выпуск стали на 7%

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - В четвертом квартале 2023 года "Магнитогорский металлургический комбинат" сократил производство стали на 7,1% по сравнению с третьим кварталом, до 3,116 млн тонн, в связи с ремонтом конвертера на магнитогорской площадке, говорится в сообщении ММК.

Продажи металлопродукции группы упали на 5,7% к предыдущему кварталу, до 2,891 млн тонн, отражая влияние ремонтов в доменном, сталеплавильном и прокатном переделах.

Продажи премиальной продукции опустились на 10,8%, до 1,195 млн тонн, в связи со снижением продаж х/к проката и проката с покрытием. Доля премиальной продукции в портфеле продаж сократилась до 41,3%.

По прогнозам ММК, в первом квартале на показатели продаж будет оказывать влияние сезонное замедление строительной активности на внутреннем рынке, а также сокращение покупателями запасов металлопродукции под влиянием поднятия ключевой ставки. Восстановление спроса на металлопродукцию ожидается к концу I квартала - началу II квартала 2024 года на фоне пополнения покупателями запасов металлопродукции и сезонного подъема строительной активности.

Продажи металлопродукции по итогам 2023 года увеличились на 10,1% на фоне высоких показателей деловой активности рынка России, обусловленных строительной активностью, ростом спроса со стороны автомобильной отрасли и машиностроения, а также расширением продаж в страны ближнего зарубежья.

Основные показатели ММК за IV квартал 2023 года, тыс. тонн: