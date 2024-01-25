ММК в IV квартале сократил выпуск стали на 7%
Москва. 25 января. INTERFAX.RU - В четвертом квартале 2023 года "Магнитогорский металлургический комбинат" сократил производство стали на 7,1% по сравнению с третьим кварталом, до 3,116 млн тонн, в связи с ремонтом конвертера на магнитогорской площадке, говорится в сообщении ММК.
Продажи металлопродукции группы упали на 5,7% к предыдущему кварталу, до 2,891 млн тонн, отражая влияние ремонтов в доменном, сталеплавильном и прокатном переделах.
Продажи премиальной продукции опустились на 10,8%, до 1,195 млн тонн, в связи со снижением продаж х/к проката и проката с покрытием. Доля премиальной продукции в портфеле продаж сократилась до 41,3%.
По прогнозам ММК, в первом квартале на показатели продаж будет оказывать влияние сезонное замедление строительной активности на внутреннем рынке, а также сокращение покупателями запасов металлопродукции под влиянием поднятия ключевой ставки. Восстановление спроса на металлопродукцию ожидается к концу I квартала - началу II квартала 2024 года на фоне пополнения покупателями запасов металлопродукции и сезонного подъема строительной активности.
Продажи металлопродукции по итогам 2023 года увеличились на 10,1% на фоне высоких показателей деловой активности рынка России, обусловленных строительной активностью, ростом спроса со стороны автомобильной отрасли и машиностроения, а также расширением продаж в страны ближнего зарубежья.
Основные показатели ММК за IV квартал 2023 года, тыс. тонн:
|Наименование
|IV квартал
|III квартал
|динамика
|2023 год
|2022 год
|динамика
|производство
|Сталь
|3 116
|3 354
|- 7,1%
|12 985
|11 687
|11,1%
|Стальной сегмент Россия
|2 993
|3 231
|- 7,4 %
|12 605
|10 794
|16,8%
|Стальной сегмент Турция
|123
|123
|- 0,2%
|381
|892
|- 57,4%
|Чугун
|2 416
|2 612
|- 7,5%
|9 943
|9 078
|9,5%
|Угольный концентрат
|810
|871
|- 6,9%
|3 481
|3 512
|- 0,9%
|ЖРС
|563
|645
|- 12,6%
|2 302
|2 393
|- 3,8%
|продажи группы ММК
|Товарная продукция
|2 891
|3 067
|- 5,7%
|11 784
|10 703
|10,1%
|Сортовой прокат
|290
|314
|- 7,6%
|1 188
|1 116
|6,5%
|Листовой г/к прокат
|1 406
|1 413
|- 0,5%
|5 557
|4 805
|15,6%
|Премиальная продукция
|1 195
|1 340
|- 10,8%
|5 039
|4 704
|7,1%
|Доля премиальной продукции
|41,3%
|43,7%
|-2,4 п.п.
|42,8%
|44,0%
|-1,2 п.п.