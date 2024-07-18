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ММК во II квартале нарастил выпуск стали на 13,7%, продажи метпродукции - на 11,6%

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - "Магнитогорский металлургический комбинат" увеличил во втором квартале 2024 года производство стали на 13,7% по сравнению с первым кварталом, до 3,38 млн тонн, в связи с ростом количества заказов на фоне сезонного оживления деловой активности, сообщила компания.

Продажи металлопродукции группы выросли на 11,6% к предыдущему кварталу, до 3,05 млн тонн, на фоне позитивной динамики металлопотребления и завершения капитального ремонта оборудования, производящего премиальную продукцию.

По прогнозам ММК, с учетом высоких показателей видимого металлопотребления во II квартале, в III квартале спрос на металлопродукцию стабилизируется вблизи среднемесячных значений I полугодия 2024 года.

Среди сдерживающих рост факторов комбинат называет вероятное охлаждение инвестиционной активности вследствие повышения процентных ставок и завершения с 1 июля 2024 года действия программы льготной ипотеки. При этом позитивный тренд металлопотребления в автомобильной отрасли и обрабатывающей промышленности продолжится.

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ММК Магнитогорский металлургический комбинат
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