Рубль слабеет к доллару и юаню на фоне легкого негатива на сырьевом рынке

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Доллар США и юань немного растут на Московской бирже утром в пятницу, рубль дешевеет на фоне снижения нефтяных котировок.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 89,17 руб./$1 (+28 коп. к уровню предыдущего закрытия). Американская валюта при этом оказалась на 51,63 коп. выше уровня действующего официального курса.

Китайский юань к этому времени вырос на Московской бирже на 0,5 коп. - до 12,38 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль немного уступает позиции доллару и юаню на старте торгов с учетом умеренно негативной динамики нефтяных цен. Сырьевой рынок корректируется после заметного подъема в ходе предыдущей сессии. На фондовых площадках наблюдается неоднозначное отношение к рисковым активам.

Период подготовки экспортеров к уплате налогов пока не оказывает должной поддержки нацвалюте. Стимулировать изменения рубля может дальнейшее обсуждение регулирования продаж валютной выручки. Эта тема получила некоторое развитие.

Помощник главы государства Максим Орешкин заявил, что обязательная репатриация и продажа валютной выручки крупнейшими российскими экспортерами, введенная президентским указом осенью прошлого года, оказалась действенной мерой, благодаря которой снизилась волатильность на рынке, и ее целесообразно продлить.

Требование было введено на срок до 30 апреля 2024 г. На этой неделе правительство сообщило, что предложит продлить действие мер, предусмотренных указом, до конца текущего года. Против пролонгации выступает Банк России.

Отвечая на вопрос о том, могут ли одновременно с продлением быть смягчены параметры обязательной продажи, помощник президента сказал: "Там изначально в указе президента заложены все механизмы, для того, чтобы отрабатывать тонкие моменты. Во-первых, надо понимать, что указ касается только крупных экспортеров, он не касается всех без ограничений. И во-вторых, есть механизм, который позволяет гибко подходить к определенным ситуациям".

"Мы прекрасно понимаем, что в текущих обстоятельствах работа просто жесткой такой меры невозможна, соответственно, ряд историй, смягчающих острые углы работы этого механизма, они существуют, и правительство этим занимается. Есть комиссия, которую возглавляет Антон Германович Силуанов, которая уполномочена такие вопросы рассматривать", - отметил он.

Цены на нефть коррекционно снижаются после ощутимого подъема на новостях о падении добычи в США и новых экономических стимулах в Китае. Запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 9,23 млн баррелей, рекордными темпами с середины августа и в четыре раза сильнее прогнозов аналитиков. Позитивным фактором для нефтяного рынка также стало сообщение ЦБ Китая о снижении нормы резервирования для банков, улучшившее настрой инвесторов в отношении перспектив экономики КНР.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $82,12 за баррель, что на 0,38% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $76,91 за баррель, что на 0,58% ниже итогового значения предыдущей сессии.

На фондовых площадках Азиатско-Тихоокеанского региона утром в пятницу противоречивая динамика: китайский CSI 300 снизился на 0,68%, японский Nikkei 225 уменьшился на 1,20%, гонконгский Hang Seng ослабел на 1,01%, южнокорейский Kospi окреп на 0,95%, австралийский индекс S&P/ASX 200 растет на 0,48%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 вырос на 0,53%.

Американские фондовые индексы выросли в четверг на сильных корпоративных отчетностях и статистике, при этом S&P 500 обновил исторический максимум по итогам пятой сессии подряд.

ВВП США в октябре-декабре увеличился на 3,3% в пересчете на годовые темпы, по предварительным данным министерства торговли. Аналитики в среднем прогнозировали повышение всего на 2%.

Продажи новых домов в США в декабре выросли на 8% и составили 664 тыс. в пересчете на годовые темпы, сообщило министерство торговли страны. Согласно пересмотренным данным, в ноябре было реализовано 615 тыс. домов, а не 590 тыс., как сообщалось ранее. Аналитики в среднем ожидали роста продаж в прошлом месяце до 645 тыс. с предварительно объявленного ноябрьского уровня, по данным Trading Economics.