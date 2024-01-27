"Интер РАО" завершила модернизацию трех объектов общей мощностью 1390 МВт

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - ПАО "Интер РАО" завершило модернизацию трех энергоблоков (в Костромской области, Пермском крае и Бурятии) суммарной мощностью 1390 МВт, передал корреспондент "Интерфакса" с церемонии завершения проекта.

Речь идет о энергоблоке №1 Пермской ГРЭС (мощность увеличена с 820 МВт до 850 МВт), энергоблоке №2 Костромской ГРЭС (с 300 МВт до 330 МВт) и энергоблоке №2 Гусиноозерской ГРЭС (со 190 МВт до 210 МВт).

Оборудование для модернизации произвели российские машиностроительные предприятия: "Силовые машины", Таганрогский котлостроительный завод "Красный котельщик", "Белэнергомаш". Проведенные работы позволили существенно снизить удельный расход топлива и как минимум на 30 лет продлить ресурс оборудования, говорится в сообщении "Интер РАО".

Прежде всего новая инфраструктура важна для предприятий нефтедобычи и нефтепереработки, машиностроения химии и нефтехимии, цветной и черной металлургии, лесопереработки, перечислили в компании основных потребителей.

Программа модернизации тепловых мощностей была утверждена в 2019 году. По ее условиям в России до 2031 года должно быть модернизировано 40 ГВт энергомощностей за счет платежей оптовых потребителей энергии, что обеспечит инвесторам возврат средств с доходностью 14% годовых. Проекты модернизации предусматривают жесткие сроки ввода объектов со штрафами за их нарушение.

По результатам конкурентных отборов более 10 ГВт проектов модернизации приходится на проекты "Интер РАО".