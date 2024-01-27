"Интер РАО" завершила модернизацию трех объектов общей мощностью 1390 МВт
Москва. 27 января. INTERFAX.RU - ПАО "Интер РАО" завершило модернизацию трех энергоблоков (в Костромской области, Пермском крае и Бурятии) суммарной мощностью 1390 МВт, передал корреспондент "Интерфакса" с церемонии завершения проекта.
Речь идет о энергоблоке №1 Пермской ГРЭС (мощность увеличена с 820 МВт до 850 МВт), энергоблоке №2 Костромской ГРЭС (с 300 МВт до 330 МВт) и энергоблоке №2 Гусиноозерской ГРЭС (со 190 МВт до 210 МВт).
Оборудование для модернизации произвели российские машиностроительные предприятия: "Силовые машины", Таганрогский котлостроительный завод "Красный котельщик", "Белэнергомаш". Проведенные работы позволили существенно снизить удельный расход топлива и как минимум на 30 лет продлить ресурс оборудования, говорится в сообщении "Интер РАО".
Прежде всего новая инфраструктура важна для предприятий нефтедобычи и нефтепереработки, машиностроения химии и нефтехимии, цветной и черной металлургии, лесопереработки, перечислили в компании основных потребителей.
Программа модернизации тепловых мощностей была утверждена в 2019 году. По ее условиям в России до 2031 года должно быть модернизировано 40 ГВт энергомощностей за счет платежей оптовых потребителей энергии, что обеспечит инвесторам возврат средств с доходностью 14% годовых. Проекты модернизации предусматривают жесткие сроки ввода объектов со штрафами за их нарушение.
По результатам конкурентных отборов более 10 ГВт проектов модернизации приходится на проекты "Интер РАО".
"Интер РАО" - диверсифицированный энергетический холдинг, управляющий активами в России, а также в странах Европы и СНГ. Компания также является единственным российским оператором экспорта-импорта электроэнергии.
Основным акционером компании на конец 2022 года являлся "Роснефтегаз" (26,37%), на долю "Интер РАО Капитал" приходилось 29,56%. Еще 8,57% на конец 2021 года принадлежало ПАО "Федеральная сетевая компания - Россети" (ранее "ФСК ЕЭС", ныне объединенная с ПАО "Россети"), а 34,24% находилось в свободном обращении (более свежих данных по этим долям нет).