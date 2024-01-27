Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 23:34

"Интер РАО" завершила модернизацию трех объектов общей мощностью 1390 МВт

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - ПАО "Интер РАО" завершило модернизацию трех энергоблоков (в Костромской области, Пермском крае и Бурятии) суммарной мощностью 1390 МВт, передал корреспондент "Интерфакса" с церемонии завершения проекта.

Речь идет о энергоблоке №1 Пермской ГРЭС (мощность увеличена с 820 МВт до 850 МВт), энергоблоке №2 Костромской ГРЭС (с 300 МВт до 330 МВт) и энергоблоке №2 Гусиноозерской ГРЭС (со 190 МВт до 210 МВт).

Оборудование для модернизации произвели российские машиностроительные предприятия: "Силовые машины", Таганрогский котлостроительный завод "Красный котельщик", "Белэнергомаш". Проведенные работы позволили существенно снизить удельный расход топлива и как минимум на 30 лет продлить ресурс оборудования, говорится в сообщении "Интер РАО".

Прежде всего новая инфраструктура важна для предприятий нефтедобычи и нефтепереработки, машиностроения химии и нефтехимии, цветной и черной металлургии, лесопереработки, перечислили в компании основных потребителей.

Программа модернизации тепловых мощностей была утверждена в 2019 году. По ее условиям в России до 2031 года должно быть модернизировано 40 ГВт энергомощностей за счет платежей оптовых потребителей энергии, что обеспечит инвесторам возврат средств с доходностью 14% годовых. Проекты модернизации предусматривают жесткие сроки ввода объектов со штрафами за их нарушение.

По результатам конкурентных отборов более 10 ГВт проектов модернизации приходится на проекты "Интер РАО".

"Интер РАО" - диверсифицированный энергетический холдинг, управляющий активами в России, а также в странах Европы и СНГ. Компания также является единственным российским оператором экспорта-импорта электроэнергии.

Основным акционером компании на конец 2022 года являлся "Роснефтегаз" (26,37%), на долю "Интер РАО Капитал" приходилось 29,56%. Еще 8,57% на конец 2021 года принадлежало ПАО "Федеральная сетевая компания - Россети" (ранее "ФСК ЕЭС", ныне объединенная с ПАО "Россети"), а 34,24% находилось в свободном обращении (более свежих данных по этим долям нет).

Интер РАО Пермский край Костромская область Бурятия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Энергопотребление в РФ с начала года растёт на 4,9% на фоне холодов

Энергопотребление в РФ с начала года растёт на 4,9% на фоне холодов

Чиновники обсуждают идею создания межрегионального автокластера в России

Москва начала закупать в Китае инвалидные коляски для детей

Министрам поручено обдумать меры пресечения "серого" экспорта нефтепродуктов

Дело пензенского губернатора Белозерцева

Суд взыскал с фигурантов дела Шпигеля и Белозерцева 8,2 млрд рублей

Суд взыскал с фигурантов дела Шпигеля и Белозерцева 8,2 млрд рублей
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });