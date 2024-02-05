Чистая прибыль "Интер РАО" в 2023 году составила 135 млрд рублей

Выручка компании за прошлый год составила 1,35 трлн руб.

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Чистая прибыль ПАО "Интер РАО" по итогам 2023 года составила 135 млрд рублей, сообщил гендиректор компании Борис Ковальчук в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным в понедельник.

Выручка составила 1,35 трлн руб.

"Операционная доходность - это термин, которым мы заменяем EBITDA, выросла с 11 млрд руб. (в 2009 г. - ИФ) до 180 млрд руб.", - сообщил Ковальчук.

"Интер РАО" запланировала инвестиции на 2024 г. в размере 160 млрд руб., сказал топ-менеджер.

Ковальчук напомнил о большой финансовой подушке "Интер РАО". "Компания не имеет долгов и имеет серьезный запас средств на счетах. На сегодняшний момент мы начинаем активный период инвестиций", - заявил он.

"Интер РАО" - диверсифицированный энергетический холдинг, управляющий активами в России, а также в странах Европы и СНГ. Компания также является единственным российским оператором экспорта-импорта электроэнергии.

Основным акционером компании на конец 2022 г. являлся "Роснефтегаз" (26,37%), на долю "Интер РАО Капитал" приходилось 29,56%. Еще 8,57% на конец 2021 г. принадлежало ПАО "Федеральная сетевая компания - Россети" (ранее "ФСК ЕЭС", ныне объединенная с ПАО "Россети"), а 34,24% находилось в свободном обращении (более свежих данных по этим долям нет).