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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:46

ЦБ РФ прогнозирует прибыль банков в 2024 г. в диапазоне 2,3-2,8 трлн рублей

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Российские банки в 2024 году могут заработать 2,3-2,8 трлн рублей прибыли, заявил директор департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ РФ Александр Данилов.

"По этому году у нас прогноз прибыли в районе 2,5 трлн рублей, если диапазон какой-то брать - 2,3-2,8 трлн рублей можно на сегодняшний момент сказать, с учетом как раз того, что 2023 год был в определенном смысле аномальным", - сообщил Данилов на пресс-конференции во вторник.

В аналитическом обзоре, опубликованном в начале декабря 2023 года, ЦБ прогнозировал прибыль банков в 2024 году на уровне 2,1-2,6 трлн рублей.

Российский банковский сектор в 2023 году получил прибыль в размере 3,3 трлн рублей против 203 млрд рублей по итогам 2022 года.

Александр Данилов ЦБ РФ Банк России
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