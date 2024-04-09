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В ЦБ допустили, что прибыль банков РФ в этом году превысит показатель 2023 г.

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Прибыль банков по итогам первого квартала 2024 года ожидается на уровне 2023 года, в целом за год может достигнуть рекордного показателя 2023 года или немного превысить его, сказала зампред ЦБ Ольга Полякова.

"Если говорить о первом квартале этого года, мы пока еще не опубликовали эти данные, но предварительно мы можем сказать, что цифра будет ориентировочно близка к той цифре, которую показал банковский сектор в первом квартале прошлого года", - сказала Полякова, выступая на конференции "Банки. Трасформация. Экономика".

"Мы ожидаем все-таки, что прибыль банковского сектора будет либо на уровне 2023 года, либо немногим более", - добавила она.

ЦБ в марте прогнозировал прибыль банков в 2024 году на уровне 2,3-2,8 трлн руб.

Российский банковский сектор в 2023 году получил прибыль в размере 3,3 трлн рублей против 203 млрд рублей по итогам 2022 года.

Ольга Полякова ЦБ РФ Банк России
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